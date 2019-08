Expulsan de Corinto camiones hondureños

20 Mayo 2008 |

7:30 a.m. |

CORINTO, CHINANDEGA



Camioneros nicaragüenses organizados en la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) impidieron que ocho camiones pertenecientes a la Empresa Hondureña BIT salieran de los predios de la Empresa Portuaria de Corinto cargados con contenedores de materia prima para Zonas Francas y mercadería en general hacia Managua.



La Agencia Aduanera Almacenadora del Pacífico (Alpac) contrató los camiones de la empresa catracha para trasladar la carga hacia la capital debido al paro nacional de transporte que duró doce días, y concluyó el viernes último.



No obstante, conocimos que los camioneros catrachos llegaron a Corinto a las 9:20 de la mañana de ayer domingo, y después de ser chequeados en un parqueo se dirigieron hacia los predios de la Empresa Portuaria donde cargaron la mercancía.



Estaban listos para salir hacia la capital, cuando el conductor nicaragüense José Pichardo, dio la voz de alarma a sus colegas y a miembros de la Federación Nacional de Transportistas que no permitieron la salida de los ocho camiones con placas hondureñas.



Una fuente del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) aseguró que los camiones hondureños no hubieran pasado de la báscula ubicada cerca del balneario de Pasocaballos, porque es prohibido que un automotor con placas extranjeras circule con mercadería de un puerto nicaragüense hacia el interior del país.



En la Portuaria de Corinto se ha normalizado el traslado de contenedores por parte de transportistas de carga nicaragüenses, cuyos dirigentes esperan reunirse hoy lunes con personeros del gobierno en las mesas de negociación, para conocer si el Ejecutivo también beneficiará al transporte de carga con la reducción de un dólar con 30 centavos por la compra del galón de combustible.