Una sociedad que ya no es tan secreta

20 Mayo 2008 |

1:35 p.m. |

END

II Parte



El Gran Consejo de los Venerables Maestros de la Masonería Simbólica de Nicaragua está reunido con el Gran Maestro Neville Cross. Es la máxima instancia. En Nicaragua, cerca de 200 nicaragüenses pertenecen a una de las sociedades que, teniendo tanta incidencia en el mundo a través de próceres, presidentes y generales, como logia paradójicamente continuó proscrita.



Juan José Medina Vargas, vicepresidente de la organización, observa que respecto del resto de ciudadanos, “todos somos comunes, pero hemos ido tratando de formarnos, de ir quitándonos todos los defectos; de ser más virtuosos, de tratar de apoyar los derechos humanos, los valores democráticos. Incluso, algo muy grande que en Nicaragua nos hace falta: la tolerancia”.



Quizá, los masones son como un ensayo de la democracia: hay de todos los credos e ideologías. Hay, aunque parezca parte de un discurso de convencimiento, marianos católicos. Incluso, forman parte del Gran Consejo. “Eso no significa nada”, expresa Medina. “Otros dicen contar con otros principios religiosos, hay budistas también”.



“Estamos en todos los países y nos visitamos, y entre todos somos hermanos, no nos preguntamos por nuestras ideas políticas o credos”.



¿Hay gente de izquierda? Porque es conocido que hay liberales en la masonería.



El Gran Maestro Neville Cross responde: tenemos de todas las tendencias. Hay masonería en Cuba. Preguntame de dictaduras de derecha o de izquierda. Ahí hay masonería. (Salvador) Allende fue masón.



Yo he sido de izquierda toda mi vida, lo que no sé es dónde está la izquierda ahora. Pero tené la seguridad de que si me buscás en la acera de la derecha no voy a estar ahí. No he tenido dificultad de manifestar mi izquierdismo, sólo tuve unas dificultades. Los liberales me veían como sandinista. Y era difícil explicarles. En mis escritos en END, no vas a encontrar nada de derecha.



Precisamente, el doctor Cross viajó recientemente a La Habana, donde la Universidad de la capital desarrolló un simposio de historia, y se trató de la masonería. “Fue una escuela bien amplia. Una italiana disertó sobre un estudio que hizo a los jardines de los palacios de Europa, analizando cuáles eran hechos por los masones y los que no lo eran. Además, qué mensajes habían dejado. Yo en Cuba estaba bien.



Los masones nacionales han impulsado muchas acciones, incluyendo de solidaridad, pero por su perfil de “sociedad secreta” eso no llega a conocerse. Por ejemplo, atendieron a los damnificados del terremoto en Masaya y en la Laguna de Apoyo.



No llegaron con mantas o distintivos de que eran de la Logia, pero los pastores observaron la forma de comportarse, quizá vieron “algo”, y se dieron cuenta de qué escuela eran. Las iglesias evangélicas les dieron el agradecimiento y un certificado por su asistencia social.



Sandino y Somoza, ¿eran masones?



En el caso de Somoza y Sandino, éste sí lo era, dijo Octavio Román, Venerable Maestro de la Logia Alfa y Omega número 14.



El Gran Maestro señala que Somoza García posteriormente se hace masón. “Sabemos que él tenía interés en quedar bien con Roosevelt para que pavimentara las carreteras de Nicaragua, y lo logra”.



¿Sandino era masón grado 33?



El doctor Cross responde que: “En Cuba he averiguado, y la información es que en Yucatán llegó al grado 18, y no me lo han confirmado”.



En cuanto a la “trayectoria masónica” del primer dictador, el Gran Maestro dijo que “ninguna organización puede sustraerse de la sociedad donde está. Y si tenemos virtudes y defectos, en cualquier organización se encontrará el reflejo de estas virtudes y defectos”.



Somoza García se inició en Nicaragua en la masonería en busca de tener una mayor influencia, refiere. “Le pidió audiencia a Roosevelt, que era masón y no quería recibirlo. Sin embargo, masones senadores, amigos de Somoza, le explicaron que en vez de pedirle audiencia como Presidente de Nicaragua, la solicitara como masón.



Roosevelt no lo recibió porque le dijo que sólo recibía a Grandes Maestros. Entonces, los masones de Washington, amigos de Somoza, en un fin de semana le hicieron una misa masónica negra y lo elevaron al grado tres. Así, volvió a pedir audiencia y fue por fin recibido. De ahí salió la célebre frase: “Somoza es un hijuepu…, pero es nuestro hijuepu…”. Pero se ha creído que al decir “nuestro” es “nuestro político”, ¿no sería “nuestro” masónicamente?



Algunos han asegurado que esa frase nunca fue pronunciada por Roosevelt.



Te doy el dato dónde sí se produjo: subir dos peldaños en un fin de semana.



¿Al grado 33, que usted alcanzó, todos aspiran y todos llegan?



Todos aspiramos y no todos llegamos, dijo Cross.



Para llegar a este grado, ¿qué se necesita, doctor Cross?



Tolerancia, fraternidad, perseverancia, curiosidad, estudio.



La Logia tiene su sede del edificio “Armando Guido” una cuadra al sur dos y media al oeste, banda sur. También cuentan con el portal Masonería de Nicaragua.com.





Mujeres inhibidas de ser masonas



¿Las mujeres no pueden ser masonas?, Gran Maestro



Los artículos constitucionales de historia dicen que para ser masón se necesita ser hombre, libre y de buenas costumbres. Las mujeres no tienen entrada



¿No es machismo eso?



Sí, lo es, y no creás que estoy a favor de eso; yo respeto los mandatos masónicos porque soy parte de la masonería. Si me salgo de ahí, te digo, que es hora de empezar a librar esas cadenas y pedírselo a la Iglesia Católica también.



Octavio Román interviene: “La Constitución de 1717, que se hizo en Inglaterra, formalizó lo que en el pasado las logias trabajaban, pero no federadas. Resume los rituales, y ahí hay límites, hay prohibiciones, porque estaba la esclavitud de mujeres, niños y ancianos. Eso quedó ahí, sin reformas y no se puede tocar. Es parte del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, nos rige, y no se puede cambiar. Hemos expuesto en Centroamérica, y dicen que no. Los franceses sí lo aceptan.



¿Qué gana un país con tener una Logia Masónica?



El Gran Maestro responde: “Trabajo en el discurso de Obama, en Filadelfia, sobre las dificultades raciales que hay en Estados Unidos, y las que él enfrenta. Sacá de ahí unas frases bien interesantes. Los problemas del petróleo, de la guerra, de la degradación del medio ambiente y la frágil economía no son problemas de blancos o de negros, sino de todos. Y entre más capaces sean las personas que lo componen, mejores respuestas van a dar a la problemática.



A esta pregunta, te diré que el problema de Nicaragua es un problema de educación. ¿Qué gana Nicaragua? Mientras más nos eduquemos y los que ya lo estamos más preparados estemos, será la base para salir de la problemática, y no es propio de la masonería. Me gustaría que fuéramos una parte importante y poner un grano de arena, pero cualquier organización que fomente el libre pensamiento, el estudio y la curiosidad, que esté siempre presente en las mejores mentes de los nicaragüenses, el país tiende a enriquecerse en su mejor concepto.



Cuándo se reúnen, ¿a quién invocan?



Invocamos al Gran Arquitecto del Universo. Esto te permite a Alá, y todos los credos. No aceptamos ateos.



El Taller y el mandil



Los masones se congregan en pequeños grupos formados con algunas decenas de miembros, que denominan Logias y se reúnen una vez por semana en un local adecuado que recibe el nombre de Taller, dando a entender con ello que se congregan para trabajar.



La Francmasonería no es una sociedad simple, sino una agrupación de sociedades que acepta como base fundamental un conjunto de antiguas leyes, escritas o no escritas, que denominan “Antiguos Límites”, “Antiguos Cargos”, “Marcas”, o “Landmarks”. Este cuerpo de ordenamientos se deriva directamente de los que regían el funcionamiento de las asociaciones de masones operativos en la Edad

Media, y es el resultado de una larguísima experiencia.



¿Hay algunos impedimentos? Esto es lo que responde la literatura de los masones.



Nada. Lo único que se recomienda es que se haga con moderación, sin excesos, es decir, actos que no vayan a los extremos ni vicios que le lleguen a denigrar como hombre.



¿Son satánicos?



Para nada. El rumor comenzó a partir de las imágenes que algunos curiosos e ignorantes observaron en ciertos lugares de las logias, como esqueletos o calaveras, y pensaron que algo tenían que ver con sacrificios humanos, ritos diabólicos y cosas por el estilo.



De los mandiles. ¿Por qué los visten?



Porque es una fraternidad muy antigua y conserva sus tradiciones que datan de los tiempos de la Edad Media, además de que cada color o figura tiene un significado especial en las ceremonias o en las juntas.