Presentan video turístico de Nicaragua en EEUU

El pasado fin de semana en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, se presentó el vídeo turístico “Adventures in Nicaragua”, producido como DVD en el 2007 por Carlos Mántica, empresario nicaragüense, y que tiene como principales protagonista a Tamara Reyes de 17 años y Rodrigo Mántica de 13 años, dos jóvenes que recorren diversos lugares del país pinolero.



Rodrígo Mántica comentó que lo que más le entusiasmó de realizar el video fue haber conocido tantos lugares turísticos de Nicaragua como Corn Island, Popoyo Beach & Surfing, San Juan del Sur, Rancho Santana, Río Indio Adventures Lodge, Río San Juan, Las Isletas de Granada y Solentiname, Reserva Ecológica Los Guatuzos, Volcán Mombacho, Los Pueblos Blancos, entre otros sitios.



El evento contó con el apoyo del Consulado General de Nicaragua en Los Ángeles; la Cámara de Comercio Nicaragüense Americana de California, Caconaca; la Asociación Mundial de Nicaragüenses en el Exterior, AMNE y el Instituto Nicaragüense de Turismo, Intur.



Los asistentes se llenaron de nostalgia al escuchar la música típica de Nicaragua y al degustar los diferentes platillos que se sirvieron durante la presentación como vigorón, chancho con yuca, empanadas, nacatamales, chicha y cacao.



La bienvenida estuvo a cargo de Adilia Somoza, Segunda Cónsul de Nicaragua en Los Ángeles, quien agradeció a los presentes la asistencia al evento.



Conocer más Nicaragua



Carlos Mántica, en su intervención abordó el tema de la importancia de promover Nicaragua y agradeció el apoyo de Intur, “son eventos como estos los que logran que los nicaragüenses que residen fuera de la patria, no nos olviden…el mejor promotor de Nicaragua es el nicaragüense…es obligación de todos nosotros el mantener la llama de la nostalgia y el amor por lo nuestro encendida e inculcarla a las nuevas generaciones Americano-Nicaragüenses”.



Mántica explicó que la idea de realizar el video fue para divulgar las bellezas del país tanto así que prepara la producción de “Más aventuras en Nicaragua Volumen 2”, donde se presentarán las bellezas turísticas de Occidente y la Zona Norte del País, así como la Isla de Ometepe, entre otros destinos que por falta de tiempo no se incluyeron en el primer volumen.



El productor invitó a los asistentes a que visiten www.adventuresinnicaraguadvd.com donde se pueden ver fragmentos del video.



Raúl Bendaña, Presidente de Nicaraguan Relief Society, manifestó que gracias al video “Adventures In Nicaragua” viajará con su familia próximamente a Nicaragua para recorrer los lugares que presentaron en la filmación.



Al finalizar el evento Edgard Chow, Presidente de Caconaca, agradeció la asistencia y a las personas que hicieron posible el evento.



Representantes del Intur repartieron mapas turísticos, artesanías, folletos y pósters de Nicaragua. Róger Martínez Chairman organizador de la Feria Agostina rifó boletos para asistir a este evento que es el de mayor concentración de nicaragüenses en el Oeste de los Estados Unidos.



Invitan a celebración religiosa



Juan De La Cruz Treminio, encargado de la visita que próximamente realizará el Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, a Los Ángeles, dirigió la invitación a todos los presentes esperando contar con la presencia de todos en dicho evento.



Monseñor Brenes oficiará dos misas especiales dedicadas a las madres nicaragüenses el 31 de mayo y primero de junio en la Iglesia Santa Elizabeth y en la Catedral de Los Ángeles respectivamente.



Vea fotos de la Presentacion de Carlos Mantica promoviendo Nicaragua