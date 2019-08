Más contratos de Tecnosa

Al menos dos instituciones del Estado habrían beneficiado a la empresa Tecnologías y Sistemas Sociedad Anónima (Tecnosa) con proyectos pagados con Presupuesto General de la República, con el aval de la Contraloría General de la República, que autorizó la exclusión de procedimientos para la contratación de dicha empresa, ligada al tesorero del FSLN y presidente de Petronic, Francisco López Centeno.



Fuentes de la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE), confirmaron a EL NUEVO DIARIO que el Ministerio de Educación asignó en 2007 a Tecnosa un proyecto de reparaciones varias, en reemplazo y ampliación en centros escolares de los municipios de Waspam y Puerto Cabezas, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN).



Estas obras, según la fuente, fueron sometidas ante la CGR bajo la solicitud de exclusión de procedimientos, con el argumento de urgencia de reparar los centros escolares destruidos por el huracán “Félix” en septiembre de 2007.



La CGR sólo recibe las solicitudes de contratación directa en las cuales no se especifica la empresa que presenta la mejor oferta, y queda a discreción del contratante a quién se le cede el proyecto o la obra.



El Ministerio de Educación, bajo el argumento de acelerar la reparación de las escuelas antes de iniciar el año escolar 2008 (que inició en febrero), habría solicitado el permiso de la Contraloría para adjudicar las obras y terminó contratando a Tecnosa. Ayer intentamos hablar con el titular de Educación, Miguel de Castilla, pero se encontraba fuera del país.



Contralores se esconden



EL NUEVO DIARIO intentó obtener una versión de la CGR, pero no se obtuvo respuestas de los contralores, a excepción de Guillermo Argüello Poessy, quien se encontraba fuera de sus labores por motivos personales.



Luis Ángel Montenegro, el presidente del ente fiscalizador, quien se destacara como un beligerante funcionario en constante guerra contra la corrupción durante el oscuro período del ex presidente Arnoldo Alemán, ahora no responde las llamadas, no atiende las solicitudes de entrevista, y cuando aparece públicamente abordando temas de la gestión de la CGR, lo hace a modo de vocero del gobierno y generalmente ante medios oficialistas.



Ante estos hechos de evidente conflicto de interés, tráfico de influencias y violación a la Ley de Probidad, ni el Procurador General de la República ni el fiscal Julio Centeno se han pronunciado.



EL NUEVO DIARIO reveló que Tecnosa es una empresa que fue constituida por familiares del tesorero del FSLN, Francisco López Centeno, quien a la vez funge como presidente de la semiestatal Petronic y vicepresidente de Albanisa, la empresa de capital mixto que comercializa los 10 millones de barriles de petróleo que Venezuela envía anualmente al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra.



A esta empresa, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) le adjudicó la construcción del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, que consta de 890 viviendas sociales en el antiguo casco urbano de Managua, y la cual se ejecuta con fondos provenientes de la cooperación venezolana por medio de Petronic-Albanisa.



López Centeno no es un funcionario cualquiera dentro de las estructuras del Frente Sandinista. Ha sido desde los años 90 el Secretario de Finanzas del FSLN, y ha operado desde la Secretaría del partido como hombre de confianza de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La mayoría de los negocios del partido de Gobierno y del Gobierno con el convenio petrolero con Venezuela, pasan por sus manos.



¿Adónde van tantos millones?



Aunque oficialmente el costo del proyecto no ha sido revelado, fuentes extraoficiales del gobierno revelaron que el costo unitario por vivienda de 45 metros cuadrados es de unos seis mil dólares, lo cual indica que sólo en ese proyecto se invierten más de 5.3 millones de dólares.



EL NUEVO DIARIO también conoció de forma extraoficial que cada casa se vendería a unos nueve mil dólares, con cuotas mensuales de 50 dólares a 15 años de plazo, es decir, que al final por el proyecto se iban a obtener, 8 millones 100 mil dólares.



El presidente Daniel Ortega reveló la semana pasada que maneja de modo discrecional una cartera de 520 millones de dólares provenientes de los fondos ALBA, de los cuales 79 millones son destinados a obras sociales, al margen del control estatal y por medio de la Caja Rural Nacional (Caruna), el agente financiero del ALBA.



EL NUEVO DIARIO intentó comunicarse con las autoridades de Caruna, pero no hubo respuesta. Tampoco se obtuvo respuestas del Invur, de Tecnosa, ni del presidente de Petronic, Francisco López.



Lo mismo que Somoza y que Alemán



Roberto Courtney, Director Ejecutivo de Ética y Transparencia (capítulo nacional de Transparencia Internacional), dijo que el caso denunciado por END respecto de la participación de funcionarios del Estado en proyectos estatales, ubica al gobierno del FSLN a la par de dos gobiernos iconos de la corrupción en Nicaragua: los Somoza y Arnoldo Alemán.



“Evidentemente, estamos ante vicios del pasado. Desde los Somoza, que tenían sus propias constructoras y las contrataban igual para construir sus viviendas como para los servicios públicos, hasta los tiempos de corrupción de Arnoldo Alemán, quien encargaba sus negocios personales a personas dentro del gobierno, entregaba las licitaciones a sus parientes y usaba fondos públicos del gobierno para beneficios propios, tal como se demostró ampliamente en los juicios y en los reportajes de los medios de comunicación”, dijo Courtney.



El general Anastasio Somoza, derrocado por el FSLN en 1979, tras una dinastía familiar de 43 años, toleró y permitió que funcionarios de su gobierno, como Fausto Zelaya y Cornelio Hüeck, malversaran tierras del Estado, fondos públicos y hasta de la cooperación externa en negocios que involucraban casas y propiedades en tierras estatales.



El funcionario expresó que hasta existen similitudes entre el gobierno de Alemán y el de Ortega: “Ambos se han servido de Petronic para negocios turbios”. Esta entidad se hizo célebre durante la Administración Alemán por las notas de crédito giradas por Byron Jerez --ex tesorero del PLC--, que pagaba a Petronic como adelanto a impuestos y que terminaban pagando las deudas de la familia Alemán y las campañas electorales del PLC, entre otros manejos fraudulentos y malversaciones.



“Nos demuestra el Presidente, a pesar de sus discursos de Cero Tolerancia a la Corrupción, que la falta de transparencia es una de las tradiciones más viejas y tristes del país, ya que tras todo aquello que se oculta para que no se sepa, hay indicios y sospechas de corrupción”, dijo.



Ieepp: “Invitación a manejos oscuros”



Según Javier Meléndez, Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), la falta de transparencia en el uso de los recursos obtenidos de la cooperación venezolana, enturbia la imagen del gobierno a nivel nacional e internacional, así como afecta el clima de inversiones y estabilidad económica del país.



“Al no dar el ejemplo el presidente Daniel Ortega, como cabeza visible del Estado, de transparencia pública, el mensaje que está dando a sus demás funcionarios es que las funciones estatales deben manejarse a oscuras, y ya sabemos lo que ocurre cuando se manejan las cosas bajo el secretismo: más corrupción”, dijo Meléndez.



“Debido a la falta de información oficial, a la fecha no se sabe si el uso discrecional de la cooperación venezolana recae en alguna ilegalidad, pero desde todo punto de vista, la falta de transparencia es a todas luces un conflicto de intereses y una falta de ética en el manejo de la cosa pública”, concluyó.