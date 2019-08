La Coordinadora Nacional del Transporte anunció que volverán a las calles para protestar contra el gobierno, ante el incumplimiento del presidente Daniel Ortega a los compromisos que asumió con los transportistas de instalar mesas técnicas para discutir la problemática del transporte en sus diversas modalidades, y que puso fin al paro nacional el pasado 16 de mayo.



Mientras tanto, el gobierno decidió suspender por segundo día consecutivo la realización de un acto en la Casa de Los Pueblos, donde el presidente Daniel Ortega oficialmente instalaría las mesas técnicas departamentales para discutir la problemática del sector. La suspensión, según se conoció, se debió a que la Coordinadora Nacional del Transporte tenía planeado participar en el acto, a pesar de que no fue invitada, plantándose frente al edificio de la antigua Casa Presidencial.



La Coordinadora del Transporte, a través de Andrés Lara, confirmó que la asamblea general de los dirigentes departamentales acordó no tomar parte en las mesas técnicas departamentales convocadas por el gobierno, por considerar que hay temas de carácter nacional que no pueden ser resueltos por los delegados en los departamentos del Ministerio de Transporte e Infraestructura, mucho menos por los secretarios políticos y los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).



“Nuestra propuesta es la instalación de mesas técnicas nacionales para discutir la problemática del transporte por cada sector”, afirmó Lara, quien anunció que si el gobierno rechaza la propuesta de los transportistas, en los próximos días realizarán una marcha nacional y luego harán acciones de protestas en todo el país. “Nos volverán a ver en las calles”, advirtió.



Mesa técnica nacional



Lara dijo que la idea es que el gobierno y los transportistas conformen equipos con característica nacional. “Si el gobierno quiere realmente resolver el problema del transporte, la Coordinadora debe ser el interlocutor real”, indicó, tras resaltar que hasta ahora el gobierno ha desarrollado un “diversionismo político en vez de demostrar voluntad real para resolver el problema”.



Para la coordinadora de transportistas, otro elemento que demuestra la poca voluntad gubernamental para resolver el problema del transporte es la falta de mecanismos de control, no sólo para la ubicación de las bombas de distribución, sino también para determinar volúmenes de entrega de combustible. Según Lara, hay un total desorden en el país con la distribución del combustible para taxis y buses.



Los transportistas también afirmaron que el presidente Ortega mintió, cuando aseguró que el precio del combustible sería igual en todo el país. “Eso fue una mentira, hay departamentos en los que el combustible subió hasta nueve córdobas”. Un ejemplo es la estación Petronic, en la ciudad de Granada, donde el valor del derivado del petróleo es mayor hasta en tres córdobas.



Temas prioritarios



Según la dirigencia de la CNT, los puntos prioritarios para discutir son, entre otros: la incorporación al sistema regulado al transporte de carga para la obtención del precio del combustible, con el descuento establecido por el gobierno; la creación del Instituto Nacional del Transporte y la importación de llantas, baterías, lubricantes y otros insumos.



Pero también deberán ser discutidos el programa de financiamiento para la compra de carteras comerciales morosas de los transportistas, programa de importación de buses y taxis, y los aspectos técnicos sobre la regulación de la operación de las distintas modalidades del transporte público de Nicaragua.



Fue un engaño



Dirigentes departamentales de los transportistas reaccionaron molestos porque el descuento de un dólar con 30 centavos no tuvo mayor impacto en la reducción del costo del combustible, en tanto días después del anuncio, tanto la gasolina como el diesel aumentaron su precio. Para los transportistas, la situación actual en relación con el costo del combustible está igual como al inicio del paro.



La preocupación de los empresarios está en el tiempo que el gobierno logrará mantener el precio del combustible, y por lo tanto hasta dónde podrán sostenerse los costos reales de la tarifa y la etapa de sostenimiento de los acuerdos.