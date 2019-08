“No mandamos un avión a traer a Posada Carriles”

El embajador Paul Trivelli dijo ayer que el terrorista Luis Posada Carriles no entró a los Estados Unidos legalmente, que tampoco está en calidad de asilado, y que mucho menos se envió un avión por él.



“En el caso de Posadas Carriles, él entro a los Estados Unidos ilegalmente, fue detenido por más de un año, y no tiene estatus de refugiado ni de asilo en los Estados Unidos, tiene un estatus migratorio bajo monitoreo de nuestro Departamento de Seguridad”, dijo.



La semana pasada, la ministra de Gobernación Ana Isabel Morales, justificó el asilo otorgado a las colombianas Martha Pérez y Doris Tórrez Bohórquez, acusadas de pertenecer a las FARC, poniendo como ejemplo el caso de los Estados Unidos, donde reside el terrorista Luis Posada Carriles.



El Gobierno del presidente Daniel Ortega utilizó un avión del Ejército para traer a estas dos ciudadanas colombianas al país

FARC terroristas, afirmó

Trivelli también expresó que no hay duda de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), son una organización terrorista.



“Las FARC han montado una guerra en contra de un Gobierno elegido, por más de tres décadas, ha secuestrado a miles de gentes, ha cometido actos vilmente contra la población, ha entrado a una alianza nefasta con el narcotráfico, entonces, FARC es una organización terrorista, de eso no hay dudas”, manifestó.



No obstante, Trivelli indicó que este problema debe discutirse entre los países directamente involucrados: Nicaragua, Colombia y Ecuador.



“Hemos recibido cooperación muy importante de parte de la Policía, del Ejército, en todo tipo de tráfico, sea narcotráfico, tráfico de personas, sea tráfico de inmigrantes, y creo que vamos a seguir con ese tipo de cooperaciones importantes para nosotros”, dijo.



Finalmente, se refirió a los señalamientos que hay en contra de su Gobierno, que supuestamente está financiando a algunos grupos que pretenden desestabilizar el país, a través de protestas.



“No tienen fundamentos, no usamos a nadie en violencia, no financiamos huelgas, no financiamos partidos políticos ni actividad partidaria, no hacemos nada que puede ser considerado amenaza…”, apuntó.



Trivelli se refirió a estos temas después de hacer una importante entrega de equipos de computación a la Dirección de Investigación de Droga de la Policía Nacional.