Ministras con “carteras” muy especiales

Milán / EL PAÍS

Silvio Berlusconi ha convocado para el miércoles 21 de mayo, en Nápoles, su primer consejo de ministros. De los 21 ministros del nuevo Ejecutivo, sólo cuatro son mujeres. Sin embargo, la prensa italiana e internacional se ha fijado en ellas por su atractiva imagen y su pasado. Berlusconi alienta el interés con sus declaraciones: “Son niñas que hay que destetar y proteger”.



Todas las miradas están dirigidas a la ex modelo, finalista en el concurso de Miss Italia de 1997, bailarina de televisión y nueva ministra de Igualdad, Mara Carfagna, de 33 años. Carfagna saltó a la fama internacional el año pasado, cuando provocó una bronca pública entre Silvio Berlusconi y su mujer Verónica Lario.



En una cena de gala, Berlusconi le dijo: “Si no estuviera ya casado, me casaría con usted inmediatamente”. Estas palabras, captadas por los periodistas italianos, hicieron perder la paciencia a Verónica Lario, quien escribió una larga carta al diario La Repubblica, exigiendo públicas disculpas a su marido. Berlusconi le hizo caso.



Carfagna se hace cargo ahora del Ministerio de Igualdad, una tarea delicada en un país donde la tasa de violencia de género afecta al 30% de las mujeres de entre 16 y 70 años, y donde no hay reconocimiento legal de las parejas homosexuales. Sus primeras declaraciones --“los gays en Italia no están discriminados”--, causaron gran preocupación en la comunidad homosexual.





Las otras beldades

La ministra de Ambiente, Stefania Prestigiacomo, “36 años, católica, casada, mujer de negocios”, tal como se lee en su currículum on line, es la única mujer con larga experiencia política en el nuevo Gobierno. Entre 2001 y 2005 fue ministra de Igualdad del Gobierno de Berlusconi.



Antes ejerció como presidenta de los jóvenes de Confindustria (la Patronal italiana). Sin embargo, de ella también suele recordarse que fue elegida Miss Parlamento, en 1994, en su debut en la Cámara de diputados.



Giorgia Meloni, de 31 años, que se encargará de las políticas juveniles, es la ministra más joven de la historia de la Republica italiana. Meloni se formó políticamente entre las filas del partido posfacista Alianza Nacional.



Empezó a trabajar a los 15 años, y antes de entrar en Parlamento ejercía de periodista. Antes de ser llamada por Berlusconi alcanzó los titulares de la prensa internacional al afirmar que los militantes de los grupos de inspiración fascista, asesinados a finales de los 70, tienen que ser reconocidos como “mártires de Italia”.



Joven y atractiva es también Mariastella Gelmini, nueva ministra de Enseñanza. Gelmini recorrió todas las etapas de la carrera política desde abajo. Fue concejal en el ayuntamiento de su pueblo, pasó en la junta de provincia, hasta llegar a la jefatura de Forza Italia en la región Lombardia. Lejos de la vida mundana, suele vestir de modo sobrio. Cuando fue nombrada ministra dijo: “Si no fuera por Berlusconi, nunca me habría metido en política”.