Países del ALBA en pleno crepúsculo

La fuerte subida de los alimentos amenaza con enviar a la indigencia a 15 millones de personas más en América Latina, advirtió este martes el director general de la Cepal, José Luis Machinea, en la presentación del informe sobre los avances en el área de salud de los objetivos de desarrollo del Milenio en la región.



“Si el incremento de los precios de los alimentos fuera del 15% y no hubiera aumento de ingresos, la indigencia aumentaría en 15 millones” de personas, para situarse en más de 84 de millones, alertó el máximo responsable de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).



El número de pobres pasaría de los 189.5 millones actuales a 204.5 millones, sin aumento de sus ingresos, y con aumento del 5% de sus entradas económicas, serían 10 millones más en cada uno de los grupos, dando al traste con las mejoras registradas en los últimos años en la región, según la Cepal.



Las cifras hacen temer lo peor: mientras que el Índice de Precios al Consumo interanual había subido una media del 6-7% hasta abril, los alimentos se encarecieron un 15%, según datos de la Cepal.



Los países del ALBA

Venezuela, con cerca del 40%, Nicaragua con el 28% y Bolivia con el 25% encabezan la lista de países donde más se ha encarecido la canasta básica.



Las medidas más urgentes para evitar un retroceso en la ya complicada situación de las poblaciones más vulnerables de la región es “subsidiar” la producción agrícola, “reducir los impuestos y los aranceles” a los alimentos y “aumentar los subsidios a los sectores con más dificultades”, recomendó Machinea.



“Éste es un momento en que no hay que reducir el gasto social, sino aumentarlo hoy para que dentro de cinco años no tengamos que recoger en ambulancia lo que no hicimos”, dijo por su parte la directora regional para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la costarricense Rebeca Greenspan.



Precios de los alimentos

Y es que, una causa importante de la mejora de los índices de pobreza en la región, fue la reducción de los precios de los alimentos registrada en las dos últimas décadas, recordó Greenspan, quien sostuvo que es el momento de revisar las políticas fiscales para que los gobiernos dispongan de mayores recursos para el gasto social.



El informe “Objetivos de desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América Latina y Caribe”, presentado este martes, destaca “cómo los determinantes de la salud están estrechamente asociados con la desigualdad de la distribución socioeconómica”.



“Esto demuestra que las políticas de salud deben realizarse de manera integral con otra serie de políticas, entre otras, en el ámbito educativo, de vivienda e infraestructura social básica, y de ingresos en un entorno macroeconómico estable y propicio al crecimiento y a una mejor distribución de los frutos del desarrollo”, dice el informe.



Ciudadanos de primera y de segunda

Aunque se ha reducido la mortalidad infantil, ha descendido la mortalidad materna y disminuido la incidencia de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, en América Latina “sigue habiendo una ciudadanía social de primera y otra de segunda” categoría, resumió Machinea.



La viceministra de Salud de Costa Rica, Lidieth Carballo, recordó que existe una “gran distancia” entre la legislación de los países y la situación “social”, pese a que la salud es un derecho fundamental de los pueblos.



El director regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Nils Kastberg, recordó que “las grandes diferencias” que hay en la región entre países como Cuba y Haití, “se dan también dentro de los países”.



“Las grandes falacias están detrás de los promedios”, alertó, antes de recordar que el “gran desafío” que enfrentan los países es “invertir a tiempo” para reducir las diferencias de la región más desigual del planeta.