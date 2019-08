“Gorgojos de dos patas” atacan pinares segovianos

SAN FERNANDO, NUEVA SEGOVIA

Una práctica perniciosa se ha implementado en los pinares de Nueva Segovia para burlar la Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal: matar pinos con químicos, y engañar a las autoridades y a la opinión pública diciendo que son atacados por el gorgojo descortezador.



El modus operandi es perforar la base del fuste, al ras del suelo, utilizando un taladro manual que deja un diámetro de 2 ½ centímetros y una profundidad hacia el corazón de la mata hasta de 20 centímetros.



En el orificio introducen el herbicida Fenoxi 2-4 D 60 SL, del que las autoridades de la Comisión Departamental Forestal (Codefor) recogieron en el bosque un envase de un litro, etiquetado y todavía con residuos del químico.



Para ocultar la acción criminal, tapan los hoyos con resina pegan cáscaras del mismo árbol matas y acercan broza. Una vez que los árboles comienzan a amarillear, acuden a solicitar un plan de saneamiento, y así aprovechar la madera. Es la única manera para cortar pinos dentro del área protegida Dipilto-Jalapa o dentro de la franja de 15 kilómetros de la frontera protegidos por la Ley de Veda.



Información oficial del Marena señala que en 2007 se aprobaron 10 planes de saneamiento y en lo transcurrido de 2008, van ocho, todos en pequeñas áreas dañadas principalmente por el gorgojo “ips”.



Uno de los casos

El descubierto por investigadores de la Universidad Nacional Agraria, UNA, el 9 y 10 de abril en una propiedad forestal de la comarca El Prado, jurisdicción de este municipio, no se sabe si es el único, aunque algunos regentes ya habían manifestado a este corresponsal inquietudes al respecto, de actos similares ocurridos en otros sitios del departamento, pero no mostraron pruebas.



Los especialistas de la UNA, en la propiedad del señor Manuel Salcedo, localizaron una mancha de árboles que se degradaba, supuestamente, por el ataque de uno de los insectos, como el Dendroctonus ips o sp, o, peor aún, por el “Frontalis”, que de manera vertiginosa destruyó más de 33 mil hectáreas de pinares, 53% del total que tenía Nueva Segovia hasta finales de 2000, que estalló el desastre.



Los investigadores se sorprendieron al no encontrar en algunas matas rastros característicos que dejan los insectos. “Pelaron los árboles y de esa manera se toparon con los hoyos al pie de las matas”, contó una de las personas que supo del hallazgo.



De inmediato, la UNA informó a las autoridades del Inafor nacional, que a través de su delegación departamental iniciaron las investigaciones.



“El ataque del ‘ips’ a árboles maduros era extraño, sólo ataca matas jóvenes. Esto es más común para el ‘Frontalis’, pero no se ha observado una presencia preocupante de este insecto”, manifestó la fuente. El Inafor mantiene una red de trampas del insecto en San Fernando para monitorear la incidencia de la plaga.



Leticia González, delegada del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), informó que ya envió a la ministra Juana Argeñal un informe especial sobre esta nueva modalidad de evadir las disposiciones de la veda.



Es un truco para evadir veda forestal

Dijo que se notificó al señor Salcedo de un proceso administrativo contra su persona. En tanto, la Policía profundiza las investigaciones para pasar el caso a la Fiscalía Ambiental, que deberá acusar a quien corresponda por delitos ambientales.



“Fuimos donde el señor Manuel Salcedo, y nos dijo que él no tiene que ver nada en el caso, y no quiso declarar más, pero sí tenemos aquí una solicitud de saneamiento firmada por él, hecha días antes de estos hechos”, indicó González.