Casas nuevas en una zona de alto peligro

Managua al garete. Después del terremoto de 1972, nunca se planificó cuál sería el destino de los terrenos de los antiguos barrios que quedaron reducidos a escombros, exactamente donde ahora se construye el plan habitacional “Pueblo Presidente”.



El ingeniero y geólogo Dionisio Rodríguez, director del Centro de Investigaciones Geocientíficas de la UNAN-Managua, expresó que el área ocupada para erigir las 890 casas es “zona de alto peligro”, lo cual quedó demostrado precisamente en la madrugada del 23 de diciembre.



“Toda el área fue demolida. Nunca se hizo una planificación exacta de para qué se iba a utilizar. Precisamente del Ministerio del Trabajo comenzó el cerco que se realizó en la parte central de Managua, y a partir de ahí es donde se localizaron todas estas construcciones que quedaron destruidas, y las que no, se demolieron porque no admitían refuerzos”.



El suelo donde se levanta el proyecto de viviendas está sometido al área de influencia de las fallas del Estadio y de Los Bancos. “Donde construyen no es sobre la línea de falla de Tiscapa (la que provocó el terremoto de la Navidad), pero puede haber fallas secundarias que no sé si fueron detectadas por Ineter, pero si autorizó es porque seguramente no habría”, dijo.



Sin embargo, el ingeniero Rodríguez destacó que un principio de geología es que “una falla no está sola, hay fallas secundarias”. Por eso, estimó, hay que tener cuidado cuando se hacen los estudios, no sólo buscar la principal (falla) sino las secundarias que pueden afectar el terreno. Me imagino que el estudio de Ineter lo tuvo presente”.



La fuerza de la costumbre

El experto lamentó que nunca se hizo un plan de ordenamiento específico que se conociera para la construcción de casas, lo único fue que por la costumbre de desconfiar en los terrenos, no se volvió a construir durante tantos años. “Fue después (en los 80) cuando poco a poco se fue reactivando el área con alguna reconstrucción en la zona, como las viviendas de San Antonio, luego las que edificó el gobierno de Alemán, y ahora, que se ordenó este plan (habitacional)”.



Precisó que la falla del Estadio definitivamente afectó toda esa zona y destruyó todos los edificios que había, principalmente de una y dos plantas, y eran los barrios que se localizaban ahí, incluyendo (el más conocido) San Sebastián.



“Esto evidenció que la falla de por sí y ante sí es peligrosa, pero también la energía que se libera de una falla afecta un área considerable, a pesar de que la falla Estadio va en una dirección Sur-Noreste más o menos. Esto afectó un área considerable en esos barrios viejos de Managua que quedaron en escombros”.



No construir sobre fallas

Por esa razón, aconsejó, la construcción debe hacerse, pero de una forma muy rigurosa, cumpliendo con los reglamentos establecidos, de los estudios geológicos y de construcción. Es decir, que si se detecta una falla secundaria o principal, no se debe construir sobre falla.



El experto insistió en “alejarse de las fallas” lo más que se pueda, 25-30 metros, como lo indican las mismas normas de las entidades que regulan la construcción. Y debe construirse --en caso de que se descarten fallas principales o secundarias-- con los refuerzos necesarios.



Al señalársele al ingeniero Rodríguez que la falla del Estadio no fue la causante del poderoso sismo de 1972, ni la de Los Bancos, explicó que “algún efecto tuvo la falla” que pasa por el clausurado parque de pelotas.



“Como resonancia no fue la principal, pero se movió: las ondas sísmicas tuvieron un efecto desde el epicentro, que era la falla de Tiscapa, hasta pasar el medio físico de las otras fallas, como son la de los Bancos y la del Estadio”.



El ingeniero Rodríguez dijo que se debe tener presente que las construcciones que quedaron piedra sobre piedra o polvo sobre polvo “eran antiguas, parte de la vieja Managua, no tenían todas las normas modernas de construcción. Por eso hay que tener el cuidado de que toda construcción sea hecha de la forma más responsable posible”.



Como tenemos de experiencia que esa zona afectada es parte del área de mayor riesgo que otras zonas alejadas del sistema de fallas activas de Managua, yo no quiero ser categórico que no se vaya a habitar, dijo el Director del Cigeo. “El riesgo es mayor, y por tanto las precauciones y los estudios geológicos deben ser lo más rigurosos posibles, igual que las construcciones”.





A leer secretos del suelo de Managua

El ingeniero Rodríguez dijo que ejecutan un estudio de Managua, caracterizando las fallas activas y tratando de determinar si hay otras fallas que no se conocen aún, mediante métodos sísmicos, de geología estructural. El Cigeo caracteriza parte de lo que es el graven de Managua, su movimiento, su relación con otras fallas secundarias u otras desconocidas. Para ello se utilizan, además, métodos geofísicos, como el geo radar, y la tomografía eléctrica. Lo más moderno para “leer” los secretos de la tierra.



El graven es todo el sistema que abarca el sistema de fallas Mateare hasta el Oeste y el sistema de fallas de Cofradía, que viene del Lago, pasa por Cofradía hacia el complejo volcánico de Masaya. Luego están las fallas internas: el sistema de falla Aeropuerto, el sistema de falla Tiscapa, Chico Pelón, la falla de los Bancos, la falla del Estadio, la falla de San Judas y la de la Centroamérica, entre otras.



El área del plan habitacional es una pieza de la parte central del graven de Managua, vulnerable al fallamiento activo que ha destruido en dos ocasiones la capital. El estudio del Cigeo comenzó hace tres años y concluirá dentro de tres más.