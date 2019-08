Sigue agresión contra Xolotlán

Pese al Decreto 33-95 (disposiciones para el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias), las sanciones y supervisores ambientales en la Alcaldía de Managua, la Ley de Delitos Ambientales y el actual interés del Gobierno, que ha colocado como su tercera prioridad al medio ambiente, la falta de rigurosidad para con ellos mismos salta a la vista.



La huelga en el vertedero municipal, en marzo pasado, hizo que la misma Alcaldía de Managua autorizara que los desechos fueran vertidos a orillas del lago. Las toneladas de basura caen como pequeños deslaves al lago porque no se dotó, durante, ni pasada la emergencia, de un muro o una malla para evitar que los desperdicios cayeran en la cuenca.



El otro caso es la planta generadora de energía Managua, contiguo a Enabás, en la Carretera Norte, donde los humildes vecinos denuncian que cada tres meses una corriente de aceite negro surca la playa llena de basura, para caer en el Xolotlán.



EL NUEVO DIARIO visitó el lugar y, en efecto, encontró uno de los drenajes, donde la salida de aceite quemado no es copiosa --no han pasado tres meses desde la denuncia-- pero sí constante, una flagrante falta al Decreto 33-95 y a la Ley de Delitos Ambientales.



Ambientalistas como Kamilo Lara señalan que la Procuraduría del Medio Ambiente, la Fiscalía Ambiental y todas las instituciones involucradas en el saneamiento del lago, deben buscar cómo poner un alto a acciones como las antes mencionadas.



“La ley es para todos, es importante que ahora las autoridades definan cuál será el impacto del proyecto de saneamiento del lago de Managua, y cuánto están dispuestas a aportar para evitar que el daño continúe”, afirmo Lara.



Tapando huecos



También el ambientalista dijo que las aguas domiciliares, que serán dentro del proyecto de saneamiento las que estarán sometidas a tratamiento, traen en la mayoría de los casos materia orgánica, que el lago con su alto nivel de oxigenación puede reciclar.



Sin embargo, afirmó que los cauces están trayendo materia inorgánica con agentes tóxicos y altamente contaminantes, que no se pueden medir ni evitar, como baterías, grasas, arsénico, así como el mercurio de la Penwalt y restos de plaguicidas producto de la labor agrícola, que permanecen desde hace décadas.



“Es importante que se desvíen los cauces y se les dé tratamiento, caso contrario, lo que estamos haciendo es sólo tapando huecos, porque no sabemos si en efecto las 42 industrias que se encontró afectaban con sus residuos al lago, están cumpliendo con sus compromisos o si hay otras que ahora están impactando”, dijo Lara.