Tres bajas deshonrosas más por fuga de narcos

PUERTO CABEZAS

La Inspectoría Nacional de la Policía, a través del comisionado general Juan Báez, decidió dar de baja deshonrosa a tres policías mas de la delegación en Bilwi, por encontrarse en las investigaciones que participaron en la planificación y ejecución de la fuga de seis reos de las cárceles de esta ciudad, entre los que se encontraban tres narcotraficantes colombianos y dos hondureños, los que habían sido capturados con 1.5 toneladas de cocaína.



Los policías retirados son el sub inspector Joaquín Boork, quien laboraba en el área de Inteligencia; el sub oficial Felipe Vallecillo, del área de Administración, y el sub oficial Dirino Waldiman, quien era miembro del Grupo de Intervención Rápida.



La notificación enviada a los señalados indica que con base en las investigaciones realizadas y entrevistas hechas, se llegó a la conclusión de que los tres policías fueron partícipes de la planificación y ejecución del plan de fuga, por lo que se les aplicaba baja deshonrosa, dándoles la oportunidad a apelar en un término de tres días, apelación que ya les fue contestada con la reafirmación de la resolución, conoció EL NUEVO DIARIO.



Una democión

La Inspectoría de la Policía también decidió democionar a la sub oficial Mercedes Sorayda Rodríguez, del área de Inteligencia, porque según ella conocía del plan y a los involucrados, y no dio aviso a su jefe superior inmediato.



La información indica que existen ocho entrevistas testifícales, donde se logra determinar que los mencionados son partícipes del plan y ejecución de la fuga de seis detenidos de las cárceles de Bilwi.



Al ser consultado, el jefe de la delegación policial, comisionado mayor Roberto González, confirmó la resolución, y dijo que se trata de una voluntad expresa de la máxima jefatura de esa institución de limpiar e ir contra todo acto de corrupción policial.