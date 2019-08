Segunda condena para ex notaria del Estado

El juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, condenó a once años de prisión a la ex notaria del Estado, Morena Avilés Serrano, por la autoría de estafa, estelionato y falsificación de documentos en perjuicio del Estado y de José Rigoberto García.



Valga decir que es la segunda condena que recae sobre la ex notaria del Estado, porque hace dos meses fue sentenciada a seis años de prisión por estafa en el Juzgado Quinto Penal de Juicio de Managua, por lo que si se suman las dos condenas, en concreto, la reo deberá completar 17 años de cárcel en el Penal de Mujeres “La Esperanza”.



Morena tiene pendiente en el Juzgado Quinto Local Penal de Managua, un tercer juicio por supuestamente haber usado un documento falso en otro proceso.



Junto a Morena también fue sentenciado Franklin Xavier Argüello, pero como éste sufrió un derrame cerebral que lo dejó postrado en estado vegetal en una silla de ruedas, se encuentra en libertad.



Avilés y Argüello fueron declarados culpables porque supuestamente le vendieron por 41 mil dólares a José Rigoberto García Sequeira, una propiedad en León que pertenece al Estado.



Los dos acusados falsificaron documentos para entregárselos a García, quien supeditó los pagos que les hizo a los acusados, a la entrega de los papeles que necesitaba para inscribir la propiedad.



El juez comprobó la culpabilidad de los acusados con la prueba testimonial, pericial y documental que indica que los dos acusados se conocían entre sí, pero además hay recibos del dinero con la firma y sello de Avilés, y del mismo Argüello.



Durante el juicio, Avilés alegó que nunca negó haberle entregado a García un acta de fecha cierta, pero lo hizo porque el aludido le dijo que tenía problemas con la propiedad, es decir, no se la entregó para que surtiera efectos legales.



Explicó que si esa escritura no aparece registrada en el protocolo de la Notaría del Estado, como dice la acusación, es porque al momento de su abrupto despido no la dejaron entregar el cargo, y supuestamente dos de sus ex compañeros de trabajo habrían manipulado todo lo que había en su oficina para hacerla aparecer culpable ante los ojos de la Policía.



Días atrás, los abogados defensores de Avilés y Argüello, Guillermo Avilés y Carlos Palacios, anunciaron que apelarían del fallo que el juez Séptimo Penal de Juicio notificó ésta semana.