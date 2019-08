Encuentro de decanos de Economía latinoamericanos

La Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Católica de Uruguay realizaron la primera reunión de Decanos de Ciencias Económicas y Empresariales de Latinoamérica, con el fin de lograr un nuevo perfil profesional, enfocado en la formación de gestores de micro y medianas empresas.



Roberto Horta, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica de Uruguay, dijo que la única forma de salir de la pobreza en los países latinoamericanos es creando un profesional que salga al mercado laboral, no buscando una plaza en grandes corporaciones, sino creando su propia empresa.



Horta dijo que 15 universidades presentarán investigaciones sobre la enseñanza de la economía y sobre cómo potenciar el trabajo en los distintos países. “Es claro que cada país de Latinoamérica tiene sus particularidades, pero tienen elementos comunes como la pobreza, y grandes desafíos para crecer en los índices económicos”, expresó el decano.



Lamentó que muchos administradores de empresas anden conduciendo un taxi o se dediquen a labores que no van con su profesión, pero esto se debe a que no saben crear pequeñas empresas.



“Muchas veces las escuelas están nutridas de casos que vienen de países industrializados y que no se aplican a nuestra realidad. Es por ello que ahora las facultades queremos generar estudios propios de la economía nacional”, explicó Horta.



Agregó que no sólo quieren egresar profesionales con muchas técnicas y competencias, sino un profesional con valores de liderazgo, de búsqueda de soluciones a problemas puntuales, y sacar adelante la economía del país, priorizando siempre a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que mantienen la economía en los países pobres.



Entre las propuestas que discutieron estas universidades de México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Brasil, El Salvador, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, está el intercambio de estudiantes de las distintas facultades de ciencias empresariales y económicas, con el fin de ayudar a la integración de estos países.