Alcaldía de Chinandega sigue cobrando peaje

CHINANDEGA

Inconformes están conductores de taxis, triciclos, autobuses e interlocales que cubren las rutas Chinandega-Managua, Chinandega-El Guasaule, Chinandega-Corinto y los trece municipios de este departamento, por el cobro del peaje por parte de la Alcaldía en la terminal de buses conocida como “El Bisne”.



Después del anuncio del presidente Daniel Ortega, el viernes último, cuando terminó el paro nacional del transporte que duró doce días, aboliendo el peaje como un compromiso firmado por los más de ochenta ediles sandinistas, la comuna de Chinandega decidió no seguir cobrando el impuesto en la terminal de buses.



La disposición duró el fin de semana, porque el lunes último recaudadores de la Alcaldía reanudaron el cobro de dos córdobas por cada entrada a taxistas, cinco córdobas a microbuses, ocho córdobas a autobuses y un córdoba a los tricicleros, incumpliendo la disposición del mandatario.



“Jugando con el pueblo”



“Están jugando con el pueblo, los alcaldes sandinistas firmaron el acuerdo para no cobrar el peaje, y el presidente Ortega lo mostró ante las cámaras de televisión”, dijo molesto el taxista Ernesto Jarquín.



Su colega, Irving Raudales, indicó que la medida afecta la economía de los transportistas y usuarios, porque el precio del combustible sigue por las “nubes”.



Antonio García, conductor de microbús, se quejó por el cobro de seis córdobas por cada salida en la terminal, en contradicción a lo firmado por los alcaldes rojinegros de no cobrar peaje.



Mientras tanto, el taxista José Santos Barrera y el triciclero Luis Méndez, calificaron de injusta la medida, y exigieron al alcalde sandinista de Chinandega, Julio César Velásquez Bustamante, rendir cuenta de los miles de córdobas que diariamente la comuna recauda en ese lugar.



Autoridades edilicias dan su versión

César Suazo, vicepresidente de la Cooperativa “María Dolores Cardenal”, de Chinandega, dijo que la medida es arbitraria y afecta el bolsillo de los usuarios, porque al entrar y salir de la terminal cobran dos córdobas adicionales por la carrera para compensar el pago del peaje.



Declaró que la mañana del martes se reunieron con el alcalde de Chinandega, quien les dijo que el pago en la terminal no es peaje, debido a que este se cobra únicamente en casetas a la entrada del municipio, y eso no ocurre.



“Para nosotros es un impuesto (peaje) y exigiremos explicación en las mesas de trabajo que todavía no han sido constituidas aquí. El argumento del alcalde es que las comunas son autónomas y la Ley Cuarenta les permite imponer cualquier impuesto. Según nuestros cálculos, en la terminal la alcaldía recauda aproximadamente diez mil córdobas diarios”, expresó Suazo.



Isaac Travers Zeledón, vicealcalde de Chinandega, dijo que en la terminal cobran por el uso que los transportistas hacen de la misma, y no se debe considerar como un peaje, el cual está determinado según él para puestos ubicados en las carreteras.



El funcionario expresó que la terminal fue adoquinada con el aporte de los transportistas, y que el dinero recaudado se invierte en su mantenimiento.