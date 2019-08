Eligen a Argentina Brasil y Chile para el Consejo de la ONU

Argentina, Brasil y Chile integran la lista de 15 países elegidos este miércoles en Nueva York como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



En una votación en la Asamblea general de la ONU, Francia y Gran Bretaña también resultaron electos en los dos escaños que estaban en juego para Europa occidental, eliminando al tercer candidato en liza, España.



Argentina y Chile fueron designados en los puestos dejados vacantes por Guatemala y Perú, mientras que Brasil fue reelecto, todos por un mandato de 3 años. Cuba, Bolivia, Nicaragua, México y Uruguay son miembros del organismo.



La asignación de las plazas vacantes entre las 47 que cuenta el organismo con sede en Ginebra estuvo acompañada de varias polémicas.



Varias ONG hicieron campaña contra candidatos que consideraban no merecen integrar el Consejo. Human Rights Watch (HRW) se opuso a la candidatura de Sri Lanka, que de hecho no resultó electo en los cuatro asientos del grupo asiático conquistados por Bahrein, Japón, Pakistán y Corea del Sur.



En la Asamblea General están representados los 192 Estados miembros de la ONU. Para ser elegido, un país debe obtener la mayoría absoluta de 97 votos.



Este año, sólo 19 países competían por los 15 asientos en disputa, repartidos por zonas geográficas. Para Africa y América latina, el número de candidatos coincidió con el número de asientos en disputa: cuatro africanos (Burkina Faso, Gabón, Ghana, Zambia) y los tres latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile).



Todos fueron electos en esos dos grupos. Argentina obtuvo 172 votos, Brasil 175 y Chile 176. Ucrania y Elovenia completan la lista de 15 países electos el miércoles.



El Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006 y reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos, desacreditada por sus reglas laxas que permitían a países con pobre desempeño en la materia ocupar un sillón y sustraerse a todo examen.



Estados Unidos -gran financista de la Comisión- no aprobó la creación del Consejo alegando que sus reglas no garantizarían su eficacia, y se rehúsa a integrarlo.