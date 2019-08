Absurda imposición

La protesta de los abogados litigantes en contra de la implementación del Modelo de Gestión de Despacho Judicial se tornó violenta, cuando autoridades del Poder Judicial orientaron a oficiales de la Policía Nacional impedirles que mostraran a una comisión de diputados los obstáculos de dicho modelo.



Abogados eran los invitantes



Los litigantes protestaron porque los diputados llegaron a los Juzgados de Managua para conocer cómo funciona el modelo de Gestión de Despacho, por invitación que les hicieran los abogados durante una visita al Parlamento para exponer la problemática.



Los abogados botaron una puerta con el objetivo de hacer el recorrido con los diputados, pero fueron inmovilizados por oficiales de la Policía. El abogado Juan Chávez fue retenido por espacio de media hora, y liberado después que sus colegas se lo exigieron a las autoridades del complejo judicial.



Acusarán a magistrados



El abogado Sergio Torres dijo que los magistrados de la CSJ deben ser acusados penalmente, porque han violentado las normas constitucionales y han incurrido en delito al implementar el Modelo de Gestión de Despacho Judicial.



Han incurrido en prevaricato, han violado todo el título 21 del nuevo Código Penal, que establece inhibición de cinco a siete años a quien dicta resoluciones en contra de ley expresa, dijo Torres.



Han violado el artículo 464, denegación de justicia, al negarse a resolver sin causa legal los casos que llegan a los juzgados. El artículo 465, retardo malicioso en la administración de justicia, que establece inhabilitación, indicó Torres, quien considera que la Corte Plena ha cometido delitos que ninguna otra Corte ha realizado.



Abogada grita: ¡“Magistrados corruptos”!



La abogada Glenda Orozco llamó a sus colegas y a la ciudadanía a levantarse contra la CSJ, que está llena de un montón de magistrados corruptos, que por la construcción de un edificio desbarataron los juzgados de Managua.



Hizo un llamado a cerrar filas para impedir que ningún magistrado de la CSJ sea reelecto, por no cumplir con las funciones para las que fueron nombrados, y algunos ni siquiera dan la cara para responder por los graves problemas que enfrentan la ciudadanía y los abogados.



El diputado José Pallais, Presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que el modelo contiene violaciones al marco jurídico, y que los magistrados de la CSJ son los primeros llamados a respetar el Estado de derecho.



Para implementar la reforma, el modelo requería la reforma de leyes, especialmente el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal (CPP), y no se ha hecho, y esperamos que se haga porque los magistrados deben respetar el Estado de derecho, dijo Pallais durante una reunión con abogados, con el magistrado de la CSJ, Edgard Navas y con funcionarios del Poder Judicial.



Pallais expresó que la Asamblea Nacional quiere conocer cuáles fueron los fundamentos de derecho que respaldan la decisión de la CSJ, porque les preocupa que por las vías de hecho se estén violentando las leyes del país.



Meta es construir edificio



El magistrado Navas, quien junto a la magistrado Alba Luz Ramos está a cargo del Modelo de Gestión de Despacho, reconoció que el fin del modelo es la construcción del complejo judicial de la capital, para lo cual firmaron un préstamo de doce millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



“La meta final es la construcción del edificio, y tiene que haber un diseño de lo que será la administración de justicia, porque no se puede diseñar ni construir si no se ha decidido cuál será el modelo”, dijo Navas, tras indicar que lo fundamental es separar la parte administrativa de la jurisdiccional.



El diputado Maximino Rodríguez opinó que hubo ignorancia de quienes firmaron el contrato, porque no previeron las consecuencias de la implementación del Modelo de Gestión de Despacho Judicial en la capital, donde se encuentra la mayor carga de trabajo del país.



El ex magistrado de la CSJ, Roberto Argüello Hurtado, considera que el modelo no puede seguir adelante porque contiene violaciones a la Constitución Política, se reformó de hecho del Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal y ha provocado mayor retardación de justicia.



Navas achacó los problemas causados por el modelo a la falta de conocimiento por parte de los empleados que están a cargo de todas las funciones, y dijo que hay jueces que todavía no saben bien de qué se trata el modelo.



A criterio de Navas, además de la impericia de los empleados, existe falta de voluntad por hacer el trabajo de acuerdo a lo establecido en el sistema, y prefieren hacer las cosas con el viejo sistema, lo que provoca retrasos.



Ni siquiera lo conocen



Sin embargo, empleados consultados que pidieron omitir sus nombres, expresaron que ni siquiera todos los magistrados de la CSJ conocen el modelo, y la mayoría desconoce cómo funcionan los juzgados porque nunca han litigado, y por eso aceptaron todo lo que les presentó la firma española que nada tiene que ver con la realidad nicaragüense.



Los empleados indicaron que si el objetivo era separar lo administrativo de lo jurisdiccional, solamente tenían que quitarles las funciones administrativas a los jueces, y que cada juzgado con sus secretarios se dedicara por entero a tramitar los procesos y dictar sentencias y no armar el descalabro que han hecho.



Más desigualdades



Los litigantes insistieron en que no se trata sólo de un asunto de forma sino de fondo, porque se está violando el artículo 34 de la Constitución, que establece el derecho que tiene el procesado en igualdad de condiciones a la garantía mínima de su intervención, y defensa desde el inicio del proceso, y a disponer del tiempo y medio adecuado para su defensa.



Se viola el Código Procesal Civil y el CPP, porque no se respetan los términos de envío de demandas y escritos a su lugar de origen, ya que dedican demasiado tiempo para recibir escritos y demandas, y en la recepción de escritos no se entrega el comprobante de recepción.



Se viola el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil referido al principio de accesibilidad a los tribunales, para hacer efectivo sus derechos y para defenderse, y con el nuevo modelo es prohibido para los jueces atender a los abogados, y para los abogados es prohibido pasar al despacho del juez.



Los litigantes insistieron que el nuevo modelo ha aumentado las desigualdades en el acceso a la justicia, porque mientras a los banqueros se les tramitan sus casos en ventanillas especiales y con agilidad, al resto de la población no se le tramitan los casos.



EL NUEVO DIARIO efectuó la semana pasada una revisión a los carteles donde se hacen las notificaciones de lo civil, y constató que en un 90 por ciento las notificaciones son de bancos. Por ejemplo, el 23 de abril el Juzgado Sexto de Distrito Civil sacó 17 autos sólo de casos de bancos y ninguno de otro tipo de caso.



Del Juzgado Quinto Civil había 28 autos de casos de bancos; del Juzgado Primero Local Civil, 23 casos; del Segundo Civil de Distrito, 32; del Juzgado Cuarto Civil de Distrito, 40 y del Tercero Civil de Distrito, 25 casos de bancos.



En la revisión no encontramos ningún caso de pensión de alimentos. Indiana Montalván tiene su caso de pensión de alimentos en el Juzgado Cuarto Local Civil desde hace diez meses, dictaron la sentencia el 28 de febrero, ordenándole al padre de su hijo que desocupe la casa para que la habite su hija, y una pensión del 20 por ciento de su salario.



Sin embargo, desde hace tres meses está en espera del oficio de desalojo y del oficio para llevarlo al trabajo y que le comiencen a retener la pensión alimenticia, aunque llega casi todos lo días a los juzgados, siempre la “bolean” de una oficina a otra.



Montalván también tiene una acusación contra su ex pareja por lesiones psicológicas graves en perjuicio de su hija menor de doce años, a quien sacó con cuchillo de la casa desde el 29 de octubre, de lo cual tiene como prueba un video, y aunque la Fiscalía presentó el caso en los juzgados, desde enero no ha caminado.



“Quiero medidas de protección porque es un hombre violento que me ha amenazado, pero en los juzgados el caso está paralizado, y tal vez lo miran si me mata o les pasa algo a mis hijos”, dijo Montalván, tras indicar que ha intentado hablar con el juez para exponerle su situación, pero no se puede.