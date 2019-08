Inocente la que dijo que le “sembraron” cocaína

El abogado Leonardo Ruiz Martínez dijo que el fallo de no culpabilidad, que el juez Donaldo Alfaro emitió la noche del martes a favor de su esposa, Marjorie Belinda Pérez Obando, confirma que sí hubo “siembra” de droga por parte de los agentes policiales que denunciaron a la dama, por lo que no se descartan acciones penales en contra de ellos.



“Claro que lo confirma y ustedes ya tienen pruebas de que plantan la droga”, fueron las palabras textuales de Ruiz, quien se quejó de la actuación del Ministerio Público, porque cuando denunció a los tres agentes que supuestamente le “sembraron” la droga a su mujer, “lo que hicieron fue investigarme a mí”, dijo.



El abogado de Pérez, Manuel Urbina, explicó que el Ministerio Público declinó acusar a los agentes policiales Alberto Núñez Pérez, Carlos Flores López y Ángel Alfonso Ruiz, resolución que quedó firme porque no hubo apelación.



Sin embargo, Urbina no descartó la posibilidad de ejercer acción penal contra Núñez Pérez, jefe del operativo de captura de Marjorie Belinda Pérez, si es que el juez confirma en su sentencia las irregularidades que la defensa técnica de la reo puso en evidencia durante todo el juicio oral y público.



“El juez dijo que se iba a pronunciar en la sentencia sobre la participación de Núñez en los actos investigativos y eso es lo que vamos a esperar”, recalcó el abogado defensor.



Ninguno de los dos fiscales que estaban personados en el juicio contestaron sus teléfonos celulares ayer, cuando se les llamó para que emitieran criterio sobre el fallo y su significado, pero días atrás uno de ellos reiteró que no hubo ninguna “siembra de droga”, y que más bien tenían una denuncia de los policías por haber sido objeto de pruebas ilegales al ser filmados sin autorización alguna.



Marjorie Belinda Pérez fue acusada por la supuesta autoría de tráfico de 19.9 gramos de cocaína, delito que la Fiscalía no pudo probar ante el juez Cuarto Penal de Juicio, Donaldo Alfaro, quien relevó de toda responsabilidad a la acusada y ordenó su liberación.



Ruiz explicó que a la hora de emitir fallo el juez consideró las contradicciones que tuvieron los policías Alberto Núñez Pérez, Carlos Flores López y Ángel Alfonso Ruiz, sobre el sitio del arresto e incautación de la droga, y los actos investigativos que la Policía practicó sobre la sustancia incautada en periodo de juicio y sin autorización judicial. El juicio para Pérez Obando arrancó el 31 de enero con la admisión de la acusación, y concluyó la noche del martes 20 de mayo, tras diez días de juicio, con un fallo de no culpabilidad que es apelable por ser de primera instancia.