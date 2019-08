Imponen a transportistas las mesas departamentales

Las únicas instancias para discutir la problemática del transporte serán las mesas técnicas que desde ayer comenzaron a instalarse en los departamentos del país, pero además, los temas que sus participantes discutirán son los propuestos por el presidente Daniel Ortega, el pasado viernes 16 de mayo, según confirmó el Director General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura, ingeniero Franklin Sequeira.



Las declaraciones de Sequeira descartan lo planteado por la Coordinadora Nacional del Transporte, cuya directiva rechazó participar en las mesas técnicas departamentales, y demandó al gobierno instalar mesas técnicas con carácter nacional, por cada uno de los sectores del transporte: carga, urbano, interurbano, selectivo y acuático.



La Coordinadora Nacional del Transporte, a través de una carta que le hizo llegar al presidente Ortega, le pide que la mesa técnica nacional esté integrada también por Hacienda y Crédito Público, la Dirección General de Aduanas, Ingresos, Inifom, la Policía Nacional y la Empresa Portuaria Nacional.



Transportistas aumentan tarifas

En tanto, pobladores de varias comarcas al noreste de Condega interrumpieron por varias horas el tráfico vehicular y hasta provocaron daños a un autobús interurbano, como protesta por el incremento que los transportistas hicieron de la tarifa, y por el maltrato de que son objeto los pasajeros de parte de los conductores y ayudantes de las rutas interurbanas.



Iguales protestas se registraron en el Occidente del país, donde los transportistas, sin autorización del MTI, decidieron incrementar hasta en un 25 por ciento el pasaje, por lo que los comunitarios denunciaron en las delegaciones de transporte locales dicho abuso.



En Condega, los pobladores interrumpieron el tráfico desde las 6:00 hasta las 9:00 am, pero gracias a la intervención de la Policía de la localidad, se logró persuadir a los reclamantes, quienes dejaron libre la vía.



Sequeira aclaró que el MTI no ha autorizado alteración de la tarifa de transporte, por el contrario, “existen solicitudes de usuarios que argumentan que en vista de que los transportistas están comprando el combustible con descuento, se debe bajar el pasaje, la realidad es que no hay autorización ninguna para elevar la tarifa”, señaló.



En el caso de Condega a Yalí, el pasaje fue incrementado de 20 a 25 córdobas; de Condega a Estelí, de 10 a 12 córdobas; de Estelí a Pueblo Nuevo, la tarifa oficial es de 12 córdobas, pero los transportistas cobran 15 córdobas.