Analizan intríngulis de nuestros frijoles

Mayor productividad, necesidad de mayor financiamiento, reducir el asistencialismo, dar tecnificación, mayor organización, conexión con los mercados, así como acortar los canales entre productores y consumidores, son las conclusiones a que llegó el panel sobre la producción del frijol ante la crisis alimentaria mundial.



La actividad impulsada por la Organización Belga de Cooperación Técnica para el Desarrollo, VECO MA, estuvo compartida por organizaciones e instituciones ligadas a la agricultura nicaragüense, con el objetivo de que se genere concienciación y apoyo a la producción de frijoles.



Mayor capacidad de producción

Según Luis Mejía, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nuestros productores han demostrado que tienen capacidad para producir más, pues antes se producía un promedio de 3 millones de quintales y en la actualidad se pasó a 5 millones.



“Tenemos los recursos humanos y técnicos. Nicaragua para el consumo interno sólo necesita 2.5 millones de quintales y el resto se puede destinar para la exportación. Esto se puede lograr a través del mayor rendimiento por manzana y no necesariamente por extensión de terreno. En la actualidad, en algunas áreas se ha llegado a elevar el rendimiento promedio de 12 a 15 quintales por manzana”, expresó Mejía.



Pedro Blandón, representante de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), señaló que también el tema no se puede quedar en la cantidad, si no que se debe considerar la calidad del producto para obtener el mayor rendimiento en las exportaciones.



Impulsar la rentabilidad

Sobre esto, el representante de la FAO comentó que otra necesidad es que lo producido internamente para la exportación, pueda aumentar su rentabilidad industrializando el

producto.



“En Nicaragua se produce mucho frijol y se exporta a lugares como El Salvador, donde lo industrializan limpiándolo, procesándolo o enlatándolo.



Posteriormente este mismo producto regresa a Nicaragua, pero más caro. Esto es algo que debe considerarse muy seriamente”, dijo.