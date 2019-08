Sacan del aire a la Radio Nicaragua

La voz oficial del Estado, Radio Nicaragua, estará fuera del aire por tiempo indefinido después de ser víctima de un robo en su antena de transmisión, al igual que ha ocurrido en otras emisoras en las últimas semanas. “Tenemos fuera del aire la frecuencia 620 en AM, se llevaron alrededor de 400 metros de cable de acero y unos 200 metros de cable coaxial, se nos llevaron la bobina de sintonía y los condensadores que van ahí mismo”, explicó la subdirectora de Radio Nicaragua, Gixa Torres.



Las pérdidas son de aproximadamente 20 mil dólares. Se presume que este robo se produjo en la madrugada La antena de transmisión de Radio Nicaragua está ubicada en el sector del Timal, en el municipio de Tipitapa.



Según Torres, el vigilante y el operador que ahí permanecen no vieron ni escucharon nada, ya que entre el lugar donde está el transmisor y la antena, hay unos 300 metros de distancia. Del robo supuestamente se percataron hasta ayer al amanecer, cuando se encendió el transmisor y la radio no salió al aire. Torres expresó también que ésta es una situación difícil para la radio, dado que funciona a través de la asignación del Presupuesto General de la República, donde no está contemplada una inversión de este tipo para remediar los daños, a no ser que se produzca una reforma presupuestaria.



Así que Torres no precisó hasta cuando estarán fuera del aire. “Estamos recogiendo toda la información para ver qué se va a hacer, esto nos va a llevar su rato. De momento sólo estamos en la frecuencia 90.5 de FM, pero no responde a las expectativas del trabajo, por la cobertura”, añadió.



Torres agregó que no descartan que detrás de este robo estén personas que intentan desestabilizar al Gobierno, como voz oficial del Estado.