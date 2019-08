Toma temporal de colegio en demanda de uniformes

PUERTO CABEZAS

Unas ochenta madres de estudiantes de la escuela Corazón del Muelle, en Bilwi, se tomaron por unas horas las instalaciones del Ministerio de Educación para exigir a las autoridades de esa entidad estatal, la entrega de los uniformes a sus hijos.



Mercedes García, una de las airadas mamás, manifestó que llevan cuatro meses esperando las promesas de la delegada del Mined, que las lleva de mañana en mañana.



Las madres reaccionaron de esta manera después que se dieron cuenta de que los uniformes, zapatos y mochilas, están siendo vendidos en los mercados, mientras que sus hijos van a la es escuela descalzos y con el mismo uniforme toda la semana.



“Ya estamos cansados de que engañen a nuestros hijos que salen desde temprano de la casa, muchos hasta sin desayunar, porque la maestra les dice que lleguen temprano con el compromiso de que les van a dar los uniformes, pero al final resulta que son solo engaños”, dijo García.



Otro detalle es que han politizado la entrega en lugares donde no funcionan tantos estudiantes, y donde existe interés político de cara a las elecciones municipales. “Les dan uniformes a los hijos para que los padres los tomen en cuenta en las elecciones que se avecinan”, dijo una de las madres.



“Haremos lo posible…”



En el Ministerio de Educación, el profesor Orlando Abelardo, responsable de Planificación, atendió a las madres y les prometió que a más tardar hoy jueves harán lo posible para hacerles la entrega de los uniformes a los alumnos de la escuela “Corazón del Muelle”, ubicada en el barrio El

Muelle.



Por su parte, la subdirectora del centro, Conny Wilson, dijo que el reclamo del uniforme de parte de los alumnos y padres de familia es un derecho, ya que dicha donación ya lleva varios meses en las bodegas de la Empresa Portuaria Nacional.



Denunció que las profesoras Erlinda, Emma, y Freddy Müller la señalaron de levanta masas, y le insinuaron que tomarían decisiones con ella, aunque lo único que hizo fue acompañar a las madres.



Los uniformes, zapatos y mochilas son parte de una donación que llegó a esta ciudad en noviembre del año pasado procedente de Venezuela, pero desde entonces permanecen embodegados sin ser entregados a los beneficiarios.



Orlando Abelardo dijo a EL NUEVO DIARIO que la causa principal por la que no se han entregado todos los uniformes, es porque el Mined no tiene el presupuesto necesario para moverse a las comunidades y barrios.