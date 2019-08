Decisiones encontradas en caso de defunción de bebé

Luego de un análisis legal del caso de la niña Jennifer Patricia Pérez Herdocia, muerta durante la atención en la Policlínica de Médicos Especializados, S.A. (Polimesa) de León, la resolución de la Procuraduría en Defensa para los Derechos Humanos (PDDH), señala que hubo negligencia administrativa y médica.



Según Reinaldo Pérez, padre de la fallecida, el 23 de junio de 2007 visitó a un pediatra privado por la diarrea que sufría su hija de siete meses, quien le recetó suero intravenoso para rehidratarla, algo que le dijo podía hacerlo en su casa por alguien que pusiera suero. Para ser más responsables, Reinaldo y su esposa Danibeth Herdocia decidieron recurrir a Polimesa, a la que están adscritos a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).



Esperaron al menos cinco horas para que la bebé fuera atendida por el especialista, quien mandó a todo un equipo médico a hacerle una incisión para el suero. Dos horas después la niña estaba en etapa de agonía.



“La bebé estaba agonizante, su piel tenía un tono morado y por su boca bajaba un hilo de sangre. Después supimos que para seguridad en el procedimiento que le efectuaron, no le pusieron una sonda nasogástrica, la cual se introduce para que la persona no se ahogue con sus líquidos”, dijo el padre de la bebé.



En la Fiscalía

La denuncia fue interpuesta en la Fiscalía de León, sin embargo, los padres alegan que el fiscal departamental, Freddy Arana, le dio largas a la acusación, la cual fue enviada a Chinandega.



“Después de meses sin que la Fiscalía Departamental de León respondiera de manera contundente, nuestro abogado llegó a consultar, y entonces le informaron que el caso había pasado a Chinandega, ahí el caso lo llevó Luis Conrado Ramírez. Igualmente, pasaron cinco meses y al final se pronunció no dando lugar a la acusación por no haber méritos”, dijo el padre.



El memorando de la Fiscalía menciona que “no existe en el expediente sustento que haga sostener de manera razonable e irrebatible la causa de muerte de Jennifer Patricia Pérez Herdocia, lo que imposibilita determinar si se está ante un hecho punible”.



Informes del IML y Minsa

Entre los elementos probatorios presentados por los padres que alegan negligencia, están las resoluciones del IML y del Minsa. Numerado como el caso FC-0012-07 el dictamen del médico del IML dicta que la niña ingresó al centro clínico con un diagnóstico de diarrea líquida, sumado a deshidratación severa y que no fue atendida debidamente.



La Dirección General de Regulación para la Salud, del Minsa, en su evaluación de la calidad de atención, señala que el expediente clínico carece de datos importantes y básicos como: historia clínica, examen físico completo, notas de enfermería más descriptivas, hoja de anestesia con datos completos y hoja de medicamentos.



El doctor Juan José Altamirano López, representante legal de Polimesa, señala que tanto a la Fiscalía Departamental como al INSS y la PDDH le presentaron los documentos necesarios para aclarar el caso de la niñita, cuya muerte puede considerarse un accidente, pero no por negligencia.