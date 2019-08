Trivelli cuestiona transparencia del gobierno

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, expresó hoy su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los 520 millones de dólares que el gobierno de Daniel Ortega dice haber recibido de Venezuela, aunque descartó que esto perjudique las relaciones bilaterales.



"Preocupa el uso de esos fondos, es un punto que (también) han dicho los donantes varias veces", porque "si de veras hay más de 520 millones de dólares que están entrando al país de Venezuela, no está claro cómo lo están canalizando", afirmó Trivelli, durante una comparecencia frente a un medio televisivo local.



Hasta ahora no se sabe "cuáles son los usos" que han hecho con esa asistencia "y como país cooperante (...) tenemos muchas preguntas sobre cuál es el punto de que apoyemos al gobierno, si el gobierno no hace cuentas sobre esa" ayuda, cuestionó.



Trivelli descartó sin embargo que esto perjudique las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Ortega, basadas en el interés común de cooperar "en algunas áreas" relacionas a seguridad y comercio.