INE desconoce instalación de “estaciones de servicio” de Petronic

El titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, David Castillo, confesó hoy que ese ente regulador no conocía sobre la instalación de seis “estaciones de servicio” que Petronic en conjunto con el Instituto Regulador del Transporte de Managua, Irtramma, está instalando de manera provisional en varios puntos de la capital para despachar combustible más barato a más de 12 mil taxistas del país.



“No, no conocíamos”, fue la respuesta que dio Castillo a la pregunta si tenían conocimiento de las instalación de los nuevos puntos de venta de combustible.



El titular del INE agregó que hoy por la mañana, enviaron una comunicación a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, MEM, para que les informe sobre los permisos que dieron para el montaje de las infraestructura de los puntos de venta de combustible.



Castillo refirió que en la comunicación que enviaron al MEM solicitan los lugares en donde se están instalando las “estaciones de servicio” para que los técnicos del INE realicen las respectivas supervisiones, sin embargo dijo que no puede dar detalles porque con la reforma a la ley 290 (Ley de Organización Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo), ahora es el MEM quien otorga la licencias a las gasolineras.



“Cuando el Ministerio nos informe de los permisos que otorgó, el INE va a comenzar a tener la responsabilidad de inspeccionar”, expuso Castillo, luego de anunciar un jornada de tres días consecutivos de inspecciones en decenas de gasolineras del país para verificar que estén vendiendo el producto completo a los consumidores.



END conoció que esas instalaciones provisionales de Petronic no cuentan con un estudio de impacto del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, ni con la certificación del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, y menos con una licencia MEM.



Eso debido a que la presión de los transportistas a través del paro de transporte que duró 12 días, el gobierno “se saltó” los procedimientos ante las instituciones mencionadas, y para ser más expedito y “evitar procedimientos burocráticos”, procedió a través de Petronic y con el apoyo del Irtramma a la creación de “estaciones de servicio provisionales”, construidas con fondos provenientes de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA.