“Enlatado” trajo caos

El Modelo de Gestión de Despacho Judicial parece inspirado en “El Proceso”, de Kafka, donde Joseph K, empleado de un banco, es detenido y procesado sin saber por qué. Busca un abogado, intenta informarse del estado de su proceso y se topa con reglamentos, leyes incomprensibles y jerarquías infinitas dentro de la estructura de la justicia, sin encontrar nunca al juez encargado de instruir su proceso. Finalmente, la sentencia se cumple sin que el acusado se entere jamás por qué se le condena.



El Modelo de Gestión de Despacho Judicial fue traído por la firma española Azertia–Seintex, ahora Indra. No calza con el ordenamiento y estructura jurídica de Nicaragua y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo aceptaron sin objeciones, aunque el modelo somete al usuario a vencer las barreras de 22 oficinas para llegar al juez, sin poder hablarle.



Un molde extraño a nuestras leyes



EL NUEVO DIARIO conversó con jueces civiles y penales y con empleados del Modelo de Gestión de Despacho Judicial de los Juzgados de Managua que, bajo condición de reservar sus nombres, explicaron detalles de las inconsistencias del sistema, que afirman fue traído “enlatado” por los consultores españoles.



Para comenzar, el proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no tuvo contraparte, reconoció un asesor de la CSJ, quien explicó que sólo se nombró la Comisión Permanente de Validación y Coordinación del Nuevo Modelo, presidida por los magistrados Alba Luz Ramos y Edgard Navas, e integrada por dos magistrados de apelación y cinco jueces.



Aparte se nombró a dos funcionarios enlaces del proyecto, quienes --a juicio de los jueces consultados-- no tienen mayor experiencia como litigantes ni en cargos jurisdiccionales, por consiguiente, no tienen capacidad para hacerle ver a los consultores que el modelo creado no encaja con la estructura jurídica nacional.



Un juez dijo que se suponía que tomarían en cuenta lo que expresaron ellos, pero el sistema posee una terminología que no tiene nada que ver con el ordenamiento y estructura jurídica del país.



Supuestamente, agregó, son genéricos, pero la verdad es que trajeron el enlatado, lo montaron y trataron de que la estructura jurídica cupiera en eso, y lo que provoca es un choque enorme, con oficinas fantasmas. La estructura del sistema no la hicieron acorde con el ordenamiento jurídico.



Quieren hacerlo ajustar a la fuerza



Trataron que las leyes, los procedimientos y las funciones cupieran en su sistema, y es totalmente incompatible y se requiere una reestructuración completa, porque de lo contrario el descalabro continuará debido a que la transmisión de información dentro del sistema es caótica, indicó otro juez.



Los términos genéricos que utilizan no responden a la realidad, por ejemplo, indicó, una “cuerda separada” aparece en lo penal y civil, y en materia penal no existe en Nicaragua, lo que hay es división de causa.



Bonificación genérica



En la Oficina de Recepción y Distribución de Causas (Ordice) hay una clasificación. Por ejemplo, “bonificación” genérico, pero se puede bonificar con un ordinario de pago, una reivindicatoria, con un montón acciones.



A la hora de bonificar se debe especificar el nombre, ordinario de pago, reivindicatoria, se llega a pedir algo determinado y esos catálogos son un desastre, son ambiguos, indicó un juez civil.



Llegás a demandar y administrativamente te matan la demanda en lo civil, no está en su catálogo, el sistema no permite meter el nombre del fulano; por el diseño de los catálogos y los demandantes, se quejan de los jueces, precisó el juez civil.



En lo penal es otra cosa, expresó un juez de esa área, porque los términos son fatales, por ejemplo, el usuario llega con un escrito a la Oficina de Recepción de Escritos a determinada hora, pero con eso no se mata el término, porque no hay una firma oficial que registre al momento de recibido, ya que quien recibe no tiene valor jurídico, es una cuestión administrativa.



De esa oficina, explicó, el escrito debe pasar al “pull” de secretarios, y eso demora hasta que se mete al sistema y es firmado, y hasta ese momento se suspende el término y eso es lo que vale en juicio, porque el término lo mata el secretario con su firma, el de gestión no tiene esa autoridad para matar el término fatal.



Lío con expedientes



Además, indicó el juez, existe un problema serio para tener los expedientes y proveer, porque no puede tenerlos en el despacho y tiene que mandarlos a pedir, y hay expedientes que virtualmente están en un lugar y aparecen en otro o no aparecen, porque la movilidad de los expedientes es complicada.



No hubo evaluación técnica del sistema., reconoció el asesor de la CSJ, tras indicar que hasta ahora los magistrados se están interesando por la protesta de los abogados, pero a ese cadáver solo le cabe la autopsia.



Según este asesor, existen dos versiones del Modelo: la que muestran los consultores desde su computadora, y el que está implantado en el sistema Nicarao, que es caótico.



La pezuña partidaria



Pese a todos los problemas y a la protesta de los litigantes, el presidente de la CSJ, Manuel Martínez, quien anda en busca de la reelección, no ha firmado un acuerdo de Corte Plena en el que se dictan algunas disposiciones para tratar de superar algunos de los mayores obstáculos del sistema.



El asesor de la CSJ confirmó que Martínez retiene el Acuerdo que ya tiene varias firmas, porque en él se propone el cambio de algunos de los principales encargados del Modelo de Gestión de Despacho, nombrados a propuesta de un magistrado sandinista, y Martínez quiere reponerlos con liberales.