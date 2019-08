Una nica en Foro Mundial de Jóvenes

Ella estará junto a más de 55 economistas internacionales, incluyendo a cinco premios Nobel, que analizarán posibles soluciones a temas globales y harán una lista de prioridades para resolver algunos de los problemas más apremiantes del mundo.



Nos referimos a Yálani Zamora Aguirre, quien será la representante de Nicaragua en el Foro Mundial de Jóvenes, actividad paralela al Consenso de Copenhague 2008, donde se abordarán temas como malnutrición y hambre; enfermedades; agua y salubridad; educación; mujer y desarrollo; conflictos; calentamiento global; subsidios y barreras al comercio; contaminación ambiental y terrorismo.



La joven, que hoy viaja a Dinamarca, es una de las dos representantes de Centroamérica (Nicaragua y Honduras) en un distinguido grupo de 80 universitarios procedentes de 37 países, que del 25 al 30 de mayo se reunirán en la ciudad de Copenhague.



Su experiencia



Yálani Zamora Aguirre, de 26 años y nacida en Managua, tiene licenciatura en Relaciones Internacionales y Diplomacia Magna Cum Laude, de la Universidad Americana (UAM). Un año de estudios de Ciencias Políticas en Kansas State University y en la Universidad de Kentucky.



Además, ostenta una Maestría en Estudios Latinoamericanos con especialización en Economía Internacional, de la Universidad de Salamanca, España. Ex becaria de la Fundación Carolina (2005-2006).



Trabajó como investigadora en el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco). Es coautora del estudio “La gobernabilidad al servicio de las reformas económicas: Primer informe independiente” --publicado en 2005--. Actualmente es investigadora del Centro de Derechos Constitucionales y Observatorio de Gobernabilidad y Democracia (2006 -2008).



Propuestas irán a la ONU



En este foro mundial que se viene realizando desde 2004, la licenciada Zamora comenta que estará en discusiones de diferentes temáticas, pero cada participante abordará elementos ligados a su campo profesional. Su intervención se centrará en el debate “Mujer y desarrollo”; “Desnutrición y hambre”, además: “Comercio Internacional y Migración”.



“Del consenso obtenido en el Foro Mundial de Jóvenes, las propuestas se pasarán de inmediato a los especialistas a nivel mundial que estarán en Copenhague. Ellos retomarán nuestras propuestas y las incluirán en sus discusiones para obtener una posición a ser llevada a los jefes de Estado”, explica.



Finalmente, los resultados del foro se reflejarán en políticas de financiamiento internacional, así como en próximas discusiones como la Conferencia de la ONU en 2009 (en Copenhague) sobre el cambio climático.



Su visión profesional



Sobre el tema de igualdad de género en Nicaragua, señaló que aún falta mucho por hacer en casi todos los ámbitos, desde los derechos de las mujeres, ciudadanos, políticos y económicos en su actuación en el desarrollo de la nación.



“Hay que recalcar que hay un retroceso en el tema de los derechos de las mujeres, lo cual es importante resaltar en busca de soluciones. En lo social también la situación resulta alarmante si observamos la violencia contra la mujer, la falta de acceso a la justicia. Con todo esto que sucede es muy difícil hablar de desarrollo”.



Entre los Premios Nobel en Economía que confirmaron su participación en el foro, están: Robert Mundell, Premio Nobel 1999; Thomas C. Schelling y Robert Aumann, premios Nobel 2005; Finn Kydland y Edward Prescott, “Premios Memorial Nobel” 2004; Douglas C. North, Premio Memorial Nobel 1993 y Vernon Smith y Daniel Kahneman, “Premios Memorial Nobel” 2002.