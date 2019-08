Alargan plazos para entregar pasaportes

Un problema técnico en el sistema de emisión de pasaportes, ha desatado una serie de inconformidades entre las decenas de personas que a diario llegan a tramitar este documento de viaje a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), conoció ayer EL NUEVO DIARIO.



Los pasaportes que normalmente eran tramitados en ocho días hábiles, ahora están programados para ser entregados hasta dentro de dos meses, lo que ha generado una mayor molestia entre los solicitantes de este servicio. No se sabe si también se ha eliminado el “pronto pago” para entregas en 24 horas.



Este problema en el sistema de emisión de pasaportes lleva unos 15 días, y ha dejado como saldo un sinnúmero de afectados.



Una de ellas es Adianneth Edith López Chávez, quien dijo necesita con urgencia sacar el pasaporte de su mamá, debido a que su hermano se encuentra muy enfermo en Costa Rica y no hay ningún familiar que lo asista en ese país.



“Uff, tengo cuatro días de estar viniendo y nunca me dan el pasaporte, dijeron que hasta el 12 de agosto. Ideay, mi mamá y yo necesitamos viajar urgente. Sólo saben decir que las máquinas están malas”, expresó.



López Chávez hasta ayer logró resolver el problema, pues le emitieron un salvoconducto que tiene validez por 30 días.



“El pasaporte queda en trámite y lo tenemos que venir a sacar dentro de tres meses”, agregó.



Gestora: no hay pasaportes



A juicio de Sonia Cornejo, presidente del Sindicato de Abogados, Gestores y Servicios Varios --los que laboran frente las instalaciones de Migración y Extranjería--, el problema no es en el sistema, sino que no hay pasaportes.



“No sé por qué no lo dicen ellos (las autoridades), pero siempre cuando hay ese problema, que dan salvoconducto y que alargan la entrega de pasaporte como ahorita, que están hasta los tres meses, es que no hay libretas. Ellos dicen que es el sistema”, explicó.



Según Cornejo, unas 300 personas llegan a diario a realizar diversos trámites migratorios, pero el 75 por ciento asiste a tramitar pasaporte nuevo. “Se implementó hasta hoy (ayer) el salvoconducto porque no había salida, parece que ya hicieron coordinaciones con el gobierno tico”, sostuvo Cornejo.



EL NUEVO DIARIO conversó ayer con la Directora General de Migración y Extranjería, Maria Antonieta Novoa, quien confirmó que existe un problema en el sistema de emisión de pasaportes.



“Es un sistema viejo, un equipo que pasaron explotando por más de 10 años, pero estoy tratando de resolver este problema a más tardar en dos semanas”, señaló.



Luego explicó que han establecido como fecha tentativa los dos meses para la entrega de los pasaportes, previniendo no causar molestias a la población.



“Mi intención es dar un buen servicio, y hay gente que viene de largo, y sería peor estarla haciendo venir a cada rato. Por eso dimos los dos meses como fecha tentativa. Cuando se resuelva el problemas emitiremos un comunicado público, para que las personas que solicitaron los pasaportes durante el problema técnicos los vengan a retirar”, concluyó.