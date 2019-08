“Libres como lotería”no son prueba para juez

La ex directora de exoneraciones de la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGSA, Adilia del Rosario Tom Martínez, se quedó sin pruebas para demostrar que quien defraudó al Estado durante la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán, con las famosas “libres”, fueron otras personas y no ella.



Tom se quedó sin pruebas porque el juez Quinto Penal de Juicio de Managua, Sergio Palacios, excluyó del proceso los dos libros de actas que el abogado Ricardo Pérez presentó como prueba de descargo, los que ahora están en custodia del judicial a la espera de que la DGSA los reclame.



El juez separó del juicio dicha prueba porque fue obtenida ilegalmente por Tom Martínez, quien a su salida de la DGSA se quedó con los libros de actas y acuerdos donde están los montos y los nombres y apellidos de las personas naturales y jurídicas exoneradas de impuestos entre enero de 1999 al 30 de junio de 2000, y de ahí a 2006.



Palacios explicó que Tom estaba obligada a llevar un control interno de sus funciones, pero no podía llevarse esos libros porque “el dato cierto es que la información que contienen es de la DGSA”.



“Eso se llama sustracción de documentos”, agregó el juez durante la audiencia preparatoria de juicio que celebró ayer a petición de la fiscal Silvia Sánchez y la procuradora Alba Hury Toruño.



Entrega fue satisfactoria

Ni la Procuraduría ni el abogado de la DGSA explicaron por qué no denunciaron a Tom por la supuesta sustracción de los dos libros de actas, tampoco aclararon por qué el Departamento de Asesoría Legal de Aduanas emitió una certificación dándose por satisfecho con la entrega de bienes, valores y documentos que Tom hizo cuando se fue de la institución.



El abogado Ricardo Pérez aclaró que no hubo sustracción alguna porque los libros pertenecen a Tom, quien por transparencia e iniciativa propia decidió llevar un control interno de las 900 personas naturales y jurídicas que recibieron “libres” o exoneraciones de pago de impuesto de introducción de vehículos al país.



“Ahí se entregaban exoneraciones como lotería”, agregó el abogado, quien reveló que entre los beneficiados con las libres hay liberales y sandinistas.



Pérez apuntó que aunque ya no podrán presentar los libros durante el juicio oral y público reprogramado para el 26 de junio, tiene suficientes pruebas para demostrar la no culpabilidad de Tom, porque ella sólo estuvo en el cargo seis meses “y esas exoneraciones se dieron antes”.



Tom está acusada por defraudación al Estado hasta por 55 mil dólares, y falsificación de documentos por supuestamente haber exonerado del pago de impuestos a 41 personas entre el 2000 y 2002, pero se encuentra bajo medidas alternas a la prisión por razones de salud.