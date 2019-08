“Hemos sido víctimas del mercado”

Si bien es cierto que la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), alertó este jueves en Roma la posibilidad de que se registren hambrunas en algunos países pobres, también es cierto que “la gente siente afán y ansiedad con el disparo del petróleo a más de 130 dólares el barril, porque estamos dentro de la lógica de una sociedad de consumo”.



El reverendo Omar Duarte dijo que “todo mundo tiene carro y todos quieren andar con el aire acondicionado, pero no era así antes. ¿Y cómo hacíamos entonces para vivir? Antes no había celulares, y ahora nadie puede vivir sin un teléfono móvil. Antes eran pocos los que tenían televisores, y en blanco y negro, ahora nadie quiere un televisor si no es con control remoto”.



Duarte, quien recibió de manos del pastor de origen cubano radicado en Los Ángeles, California, Radio Maranatha, cuestionó que “nos hemos adecuado a una economía precisamente adonde nos ha querido llevar el mercado: una economía de consumo, de derroche, y debemos volver a la realidad, porque lo que persigue esta economía de la jactancia es hacer ricos a unos cuantos y más pobres a otros”.



Para el pastor Duarte, los creyentes no deben dejarse llevar por ese modelo de mercado, más ahora con un panorama apocalíptico, tal como lo han pintado organismos como la FAO.



“Cuando entendemos que no dependemos de la economía incierta del mundo, sino de los graneros del cielo, siempre hay una promesa: ‘No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan’, y esa fe es la que nos sustenta”, aseguró.



Pozos no siempre estarán secos

Expuso que “cuando uno tiene fe en un Dios vivo, Él cambia las circunstancias. Cuando había hambre, Isaac, hijo de Abraham, iba a otras tierras para conseguir alimentos. Pero Dios le dijo: “Quédate, voy a bendecirte”. Dios le demostró que aquel año pudo sembrar y cosechar al ciento por uno, y de los pozos que estaban secos, salió agua viva.



Aun cuando la FAO pronostica hambre, para los hijos de Dios, y los que tenemos la fe, nunca va a haber hambre, porque Dios cumple lo que promete. Si tiene que volver a partir el Mar Rojo, lo vuelve a hacer, sostuvo.



Para ejemplo, informó que el Ministerio Ríos de Agua Viva construye un edificio de tres plantas para albergar a los niños en riesgo, y sin más ayuda que la mano de Dios y la Iglesia.



En cuanto a la adquisición de Radio Maranatha, bien posesionada entre las emisoras seculares de mayor audiencia, indicó que el pastor Soto, de unos 73 años, piensa retirarse, y vio, tras pedir la dirección de Dios, que “la antorcha” debía ser entregada a un nicaragüense.



“El pastor ha entregado esta antorcha para mantenerla brillando y todavía más alto. Hoy viernes vamos a darle gracias a Dios, a partir de las siete de la noche hasta las nueve, para que también nos ayude a sostenerla.



“Vamos a llevar un mensaje de paz, de reconciliación, de amor y de tolerancia”, afirmó el predicador, quien exalta el notable hecho de pasar del estrado de uno de los barrios más paupérrimos de Managua al “púlpito del aire” para predicarle a todo el país.



Y la audiencia se ha manifestado: en uno de los programas de Ríos de Agua Viva, los teléfonos no dejaron de repicar de gente agradecida, saludando que el pastor Duarte dirigiera a la conocida emisora.



“Nuestra visión como Iglesia es tener a Nicaragua de rodillas ante Dios”, expresó el nuevo director, quien de paso mostró su interés en mantener un medio de comunicación “sin polarización ni contaminación política”, tal como lo proclama el radioperiódico de la estación.



El ministerio del pastor Duarte desarrolló recientemente una jornada continua de 40 días de ayuno que culminaron en el Estadio “Pedro Selva”, de Jinotepe. “Ya vemos los resultados”, dijo, en alusión a la entrega de la estación.



Al iniciar el año, en una vigila en la iglesia y el parqueo contiguo, también “declaramos al año 2008, Año de la Prosperidad para los nicaragüenses”.



La gente incrédula nunca va a ver la gloria de Dios, dijo. “Esta emisora no sólo es de la Iglesia, sino para la nación”. “Soñamos que un día ya no haya expendios de drogas, ni padres alcohólicos dejando botados a sus hijos en los semáforos; soñamos con un porcentaje mínimo de presos en las cárceles, y, por supuesto, el gran sueño de ver a todos los nicaragüenses con trabajo”.