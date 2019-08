Pocos avances en sexo seguro

En Nicaragua muy poco se ha avanzado en las prácticas sexuales seguras, y el embarazo adolescente es el resultado, según estudios realizados por las organizaciones Puntos de Encuentro y el Institute Guttmacher, especializados en temas de salud sexual y reproductiva. A nivel latinoamericano y del Caribe, la tasa de fecundidad de las nicaragüenses adolescentes sigue siendo la más alta, con 119 nacimientos por cada mil mujeres entre las edades de 15 a 19 años, con un promedio de 80 nacimientos por cada un mil mujeres.



Lo anterior sucede a pesar de que el nivel de mujeres que tienen relaciones sexuales antes de los 20 años se redujo del 72 por ciento al 67, indica el estudio “Asegurar un mañana más saludable en Centroamérica”.



Conocimientos sin conciencia de riesgo

Por otra parte, según datos de 2004 de la Organización Mundial de la Salud, se estima que al menos 65 mil individuos, entre los 15 y 24 años, están conviviendo con el VIH en Centroamérica --excluyendo Costa Rica--, pero pocos están claros de que pueden contraer la mortal enfermedad. En este caso, el 56 por ciento de hombres dijeron estar conscientes, pero tan sólo el 22 por ciento de las mujeres piensa igual.



Al mismo tiempo, el uso del condón se ha reducido. En la actualidad, sólo el 45 por ciento de hombres solteros lo utiliza, sin embargo, sólo el 11 por ciento de mujeres solteras dijo haber tenido sexo con condón en su última relación. La explicación más común por no haberlo usado fue: “No quería”, “Mi pareja no quería” o “No tenía condones”.



En el caso de encuentros sexuales casuales, tres de cada cinco hombres dijeron haber usado el condón, mientras sólo una de cada cinco mujeres aseguraron que su pareja lo usó.



También, según el informe, la mayoría de mujeres –el 96 por ciento-- que tuvo sexo a los 15 años o menos, dice haberlo hecho con parejas mayores, mientras la cuarta parte de las encuestadas menciona que su primera experiencia sexual no fue deseada y “simplemente sucedió”, sólo el dos por ciento de las mujeres dijo que la relación fue forzada.



Conceptos prevalecientes

Según el análisis “Expectativas y realidades”, la mujer cuyo primer encuentro sexual fue por presiones físicas o psicológicas, podría estar renuente a identificarse como víctima de agresión sexual, ya sea por razones emocionales o sociales. Esto sucede porque así muchas pueden distanciarse del hecho para lidiar con sentimientos difíciles, así no tienen que enfrentar y volver a vivir las circunstancias bajo las cuales ocurrió.



A lo anterior se agrega que prevalecen conceptos e ideas como que “la mujer que ha tenido varias parejas sexuales es fácil”, “las mujeres que cargan condones en sus bolsos son fáciles”, “a veces el abuso sexual es culpa de la muchacha”, y que el condón representa promiscuidad.



Además, aunque más del 90 por ciento de los encuestados ve inaceptable que un hombre golpee a una mujer, considera justificada la violencia contra la mujer cuando ella le es infiel.



Irela Solórzano Prado, Directora Ejecutiva del ONG Puntos de Encuentros, comentó que de esta forma se reafirma que aún la sociedad está dominada por muchos factores de riesgo, los cuales se intenta eliminar.



Entre éstos encontramos la ineludible verdad de las relaciones sexuales entre adolescentes, además del sostenimiento de prácticas sexuales riesgosas y conceptos equivocados. Todo a pesar de las campañas a favor del sexo seguro y la igualdad de género.



Ella señala que los programas de abstinencia promovidos por algunos sectores de la sociedad no están dando resultados --sólo lo practica el 7.9 por ciento en mujeres y el 8.2 de hombres--. Frente a esto algunos adolescentes están activos sexualmente desde los 13 años.



“Esto ocurre porque hay sectores con influencia social que, en vez de vigilar la seguridad de sus adeptos, atentan contra la salud, la prevención y la sexualidad, lo cual afecta el desarrollo de programas y proyectos que buscan avanzar en sentido contrario a ciertas creencias dictadas por líderes religiosos, hablando desde un sentido amplio”, expresó Solórzano.



A su vez, indicó que si bien los avances son mínimos, no pueden dar pie atrás, pues el retroceso sería desastroso.