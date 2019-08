Positiva por coincidencias en temas, más que en resultados

La Cumbre de Lima fue positiva porque permitió que representantes de cincuenta países se pusieran de acuerdo en temas y agendas de interés para todos, “eso es lo más positivo, encontrar coincidencias con respecto al cambio climático”, refirió el señor Nicolás Bulte, jefe de la Sección de Asuntos Políticos, Comerciales y Prensa de la Delegación de la Comisión Europea en Nicaragua.



El señor Bulte, durante una exposición realizada en la Universidad Americana (UAM), dijo que si bien la declaración de Lima ha sido criticada por no contar con cifras y fechas de cumplimiento a los compromisos de parte de los gobiernos, es de suma importancia porque el documento de 17 páginas y cincuenta artículos, demuestra la voluntad política de hacer gestiones de forma conjunta e independiente, respecto a la temática común.



“El calentamiento global no se convirtió en calentamiento presidencial, no hubo altercados que empañaran el tema que ocupó a los asistentes; ahora hay que pasar a la incidencia y en eso estamos encaminados, porque se trabaja a nivel sub regional para la puesta en marcha de los objetivos comunes y estrategias, para pasar de las palabras a los hechos”, señaló.



Por su parte, Roberto Araquistain, Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, comentó que Nicaragua destacará como parte de los compromisos adquiridos en Lima, cuatro ejes fundamentales con los cuales ya ha venido trabajando, como son: educación ambiental, más bosques para el futuro con la Cruzada Nacional de Reforestación, conservación de fuentes de agua y control y reducción de la contaminación.



“Nuestro trabajo se está realizando de cara a involucrar a los ciudadanos, municipalidades y gobiernos regionales para que el medio ambiente sea un asunto de todos, porque el cambio climático nos afectará a todos”, concluyó.