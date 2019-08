Taxistas oficialistas ya se repartieron bombas

El movimiento de taxistas por un combustible justo, demandó al gobierno medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del descuento por galón ordenado por el Presidente de la República para el sector transporte, porque a su criterio, el incremento constante está por superar el descuento aprobado.



Pero eso no es todo, criticaron lo que llamaron el “absoluto desorden” que se registra en las gasolineras de Petronic y Shell, donde el gobierno activó bombas para abastecer de gasolina a los 12 mil taxistas que hay en Managua. “Una semana después, las filas y el desorden no se corrige”, denunció Allan Vargas, líder del movimiento de taxistas que encabezó el paro recién finalizado en el sector selectivo de la capital.



A criterio de Vargas, las mesas técnicas anunciadas por el presidente Ortega, podrían ser una alternativa para resolver los problemas en el abastecimiento del combustible, pero confirmó que al menos en Managua, las famosas mesas técnicas no han funcionado. Señaló que debe participar como interlocutor la Coordinadora Nacional de Transporte.



EL NUEVO DIARIO consultó al ingeniero Francisco Alvarado, Director del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua sobre el tema, pero a través de su secretaria nos remitió hasta el Ministerio de Transporte e Infraestructura, afirmando que es al MTI al que le corresponde el tema de las mesas técnicas, sin embargo, el ingeniero Franklin Sequeira, director de Transporte Terrestre del MTI, declaró el pasado miércoles que será el Irtramma el que encabezará las mesas técnicas con los taxistas de la capital.



Fue una farsa

El líder gremial recordó que Ortega, durante el anuncio sobre los beneficios para los transportistas el pasado 16 de mayo, llegó a decir que Nicaragua tendría el precio de combustible más barato de Centroamérica, a un costo de tres dólares con 15 centavos, equivalentes a 60 córdobas con 80 centavos, pero en la actualidad el costo de combustible alcanzó los 70 córdobas. “Esos son los temas que como transportista nos interesa tratar en las mesas técnicas”, señaló.



En Managua aún no se han instalado las mesas técnicas, pero EL NUEVO DIARIO conoció que en el Instituto Regulador del Transporte Municipal, su director Francisco Alvarado ha sostenido encuentros con las Uniones de Cooperativas Independientes, que rechazaron unirse al paro y firmaron acuerdos como el descuento por galón de seis córdobas.



En los encuentros se ha determinado que de las seis “estaciones de servicio” que abastecerán de combustible a los taxistas de Managua, cinco quedarán bajo la administración de las uniones de taxistas.



Para el movimiento de taxistas por un combustible justo, el tema de la administración de las gasolineras también debe ser incluido en las mesas técnicas. Los márgenes de utilidad que tendrán las cooperativas de taxis que administren las gasolineras, podrían andar entre uno a dos córdobas por galón vendido, lo que representará ingresos favorables que aún no se ha determinado que fin se les dará. “A puertas cerradas se han repartido las bombas”, indicó Vargas.