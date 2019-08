Sólo Fetsalud hace méritos en préstamos para viviendas

Los sindicalistas independientes del Complejo de Salud “Concepción Palacios”, denunciaron que las autoridades del Minsa no los están tomando en cuenta en la entrega de préstamos para viviendas, provenientes de un fondo de 50 millones de córdobas que otorgó el gobierno de Enrique Bolaños a los trabajadores de la Salud.



Gladys Aburto, secretaria general del sindicato democrático del Minsa, afirmó que no les están tomando en cuenta en las reuniones de la Comisión Nacional de Salud, contrario a lo que ocurre con Fetsalud.



El dinero dejado por Bolaños sería entregado a los trabajadores en préstamos concesionales para que puedan realizar ampliaciones o mejoras en sus viviendas.



A la fecha, los funcionarios del Minsa no han rendido cuentas de la cantidad de trabajadores que se han visto beneficiados, ni de la cantidad de dinero desembolsada.



“Hay trabajadores de los sindicatos independientes que necesitan de esos préstamos, pero no pueden acceder a ellos”, se lamentó Aburto.



Expresó que a los afiliados de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetsalud, les prestan de 20 a 30 mil córdobas.



Aburto dijo que no sería de extrañar que en el convenio colectivo que está próximo a discutirse los dejen fuera, y que sólo tomen en cuenta a la oficialista Fetsalud.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión de las autoridades del Minsa, pero en la oficina de prensa no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.