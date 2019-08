¿Por qué ahora Mined maneja constructores?

Los ex ministros de Educación, Humberto Belli y Miguel Ángel García, confirmaron a EL NUEVO DIARIO que esta cartera nunca tuvo un presupuesto asignado para la reparación y rehabilitación de escuelas, ya que esto se hacía a través del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE. Además, instaron a la Contraloría a revisar los fondos utilizados en estas obras, ya que es dinero del Estado.



Al Mined se le aprobó este año un presupuesto de 439 millones 820 mil 548 córdobas para la reparación de escuelas a nivel nacional, pese a que el FISE también tiene la tarea de rehabilitar la infraestructura escolar.



“En mis tiempos, el Ministerio de Educación contaba con un presupuesto para reparaciones menores, pero la reconstrucción de aulas las hacía el FISE. El gobierno nos asignaba un rubro educativo, pero era para la reparación de una ventana o una puerta, cosas menores”, dijo Belli.



Ante el hecho de que se le asigne 80 millones de córdobas del presupuesto del Mined al proyecto “Constructores del Futuro”, Belli expresó que se debe consultar a la Contraloría cuáles son las normas, o hasta qué punto se permite que el mismo Ministerio se dé a la tarea de contratar albañiles y ver cuál es el monto requerido.



Habla otro ex ministro

El ex ministro Miguel Ángel García, antecesor de Miguel De Castilla, reiteró que durante su período también era el FISE el que se encargaba de construir y reparar escuelas. “Además, nos ayudó bastante la cooperación japonesa, pero lo único que teníamos era un departamento de proyectos que supervisaba estas obras”, expresó.



García indicó que en 2006 se le asignó seis millones de córdobas a este ministerio para hacer reparaciones menores en las escuelas de todo el país. Comentó que para “darle mantenimiento a la infraestructura escolar, se necesitan 12 millones de dólares al año”.



EL NUEVO DIARIO solicitó una entrevista con el director de Infraestructura Escolar, Francisco López, y el director de Unidad Central de Adquisiciones del Mined, Juan Ramón Salgado, pero ninguno respondió a nuestra solicitud.



Contralores siguen confundidos

En tanto, el contralor Lino Hernández calificó de “raro” el proceso por medio del cual los llamados “Constructores del Futuro” estén manejando más de 80 millones de córdobas del presupuesto del Mined sin ser funcionarios públicos, y consideró la posibilidad de pedir información a esa dependencia relacionada con el tema.



“La verdad es que me parece extraño lo que han dicho los dirigentes de esta organización, porque afirman que tienen 80 millones de córdobas del Estado para rehabilitar unas escuelas, el asunto que no sabemos es quién autorizó al Mined para darles este alto monto a personas que no son empleados del Estado”, dijo Hernández.



Algo más extraño aún para el contralor, es que los muchachos que dirige el ex diputado sandinista Fidel Moreno, van a trabajar “sólo por viáticos”.



Hernández señaló que es la primera vez que escucha el nombre de la organización, y que lo que no hay que perder de vista es si cuentan con la capacidad de realizar los trabajos que dicen que pueden hacer, pues para ello se necesitan a arquitectos, ingenieros, maestros de obras y toda la gama de profesionales relacionados al mundo de la construcción, que garanticen la calidad del trabajo.