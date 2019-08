“El viaje me dejó el sabor de la tristeza nacional”

Luego del intenso periplo en motocicleta, el primero que se hace en el país, Salvador Carlucci se dio cuenta de que en Nicaragua se estimula la ignorancia en las comunidades rurales “porque así es más fácil explotar y robarles a los campesinos y a los indígenas”.



“El interés de los gobiernos es tener a los indígenas que viven en las pocas reservas naturales

como ignorantes, pagarles una miseria a los guardabosques y

militares. A un militar que gana mil 600 córdobas al mes, es

fácil de comprar para que cierre un ojo cuando sacan la madera”, dijo.



“A un campesino es fácil de engañar cuando no sabe el precio de mercado de su producto... es fácil de despojar al miskito de sus riquezas naturales cuando está necesitado de una medicina”, subrayó, al relatar lo que vio en las regiones más alejadas de nuestra nación.



”Vivimos en una gran mentira… Vivimos preocupados del día a día... y así lo quieren los políticos. Nadie sabe dónde queda Alamikamba o Makantaka, excepto los mafiosos madereros. Nadie se aventura a esos lugares porque no hay caminos, no hay información y los gobiernos no quieren que vayamos a esos lugares”.



Sabemos que la gente se mueve si hay hoteles o dónde hospedarse. En tu ruta que no es turística, sino con visión social, ¿cómo hiciste donde te agarraba la noche?

Es increíble lo bondadosas que son las comunidades rurales de nuestro país. Adonde llegues te abren las puertas. Si no hay hotel, alguien te va a hospedar en su casa y te va a ofrecer una hamaca donde dormir. El forastero es siempre bien recibido, y lo poco que ellos tienen te lo dan. Viajar en Nicaragua es maravilloso y barato.



Cuéntanos si pasaste algún peligro, un accidente, alguien que te haya amenazado o te haya querido robar, o ¿podemos decir que a pesar de la economía en crisis, todavía hay seguridad ciudadana?

Nadie quiso robarme, y sí hay seguridad ciudadana, bueno siempre había que estar atentos a huelgas y cosas por el estilo para no llegar a esos lugares adonde sí se podía correr riesgos. También tomar precauciones tipo no manejar de noche, no andar de parranda, y siempre preguntar los sitios seguros. Pero sí había mucha preocupación con la situación económica y política del país, que se desencadenara alguna huelga y que estuviera en peligro, o que me quedara sin poder salir de algún pueblo.



Sí tuve un accidente muy peligroso, pero gracias a Dios no fue grave. En el camino de Alamikamba a Makantaka había un alambre de púas cruzado a la altura del cuello. Después de siete horas en la moto, bajo el sol, más de 300 km y con los anteojos lleno de polvo, no lo vi. El alambre de púas me agarró el cuello y me cortó la barbilla y el cuello. Me botó de la moto. Estuve sangrando bastante y creí que me había cortado las venas arteriales del cuello. El médico más cerca estaba a una hora de trocha y después a dos horas en lancha, si encontrabas una. Gracias Dios, también el alambre se reventó, si no me hubiera desnucado.



También había un par de caminos un poco sospechosos que ocupan los que roban ganado y madera.



¿Quién te apoyó financieramente?

Los gastos del viaje los cubrí todos yo. La Yamaha me dio un 15% de descuento en manutención y partes de la moto. La moto fue comprada con donaciones privadas de canadienses y estadounidenses. El gasto más grande fue el combustible. ¡En ciertos lugares a 28 córdobas el litro!

¿El motivo principal de esta vuelta fue por...?

Esta vuelta tenía varios motivos. Desarrollar una ruta alrededor de país para ser utilizada de la siguiente manera: brindar acceso a la salud en las comunidades rurales. Buscar un lugar adonde lanzar un proyecto piloto. Lo más probable en Makantakita y Kansas City en la RAAS. Después, expandirnos a otras comunidades a lo largo de esta ruta.



Promover el turismo rural y dar a conocer nuestro país. Desarrollar una ruta y puntos de apoyo para hacer tour en motos 4x4. Si otras personas quieren aventurarse por esos lados les doy toda la información que tengo (distancias, lugares donde dormirt etc.).



Ser la primera persona a darle la vuelta a Nicaragua en moto y lo más importante conocer a TODA Nicaragua.





“La juventud debe ir a estos lugares”



Concluido este primer paso, ¿para qué te preparas ahora?

Ahora dar a conocer esta vuelta. Dar a conocer nuestro país, sus riquezas y pobreza. Tratar de que la juventud de Nicaragua se aventure a estos lugares. Sobre todo los del Pacífico, que vayan a ver a su país. Que se le quite el miedo a la gente, que vean cómo los gobiernos están mal administrando nuestras riquezas.



Desarrollar tours en moto para el próximo verano. Tratar de llevar nicas y extranjeros a esos lugares maravillosos para que dejen dinero, esperanza, y se motiven a traer más ayuda para las comunidades rurales. Promover el turismo rural, crear otras formas de ingreso para estas poblaciones. Crear una Ruta Rural Turística del Atlántico. Comenzar a armar una brigada de salud para ir a Kansas City y a Makantakita. Si tuviera el dinero sería lo primero que haría.



Ahorita estoy escribiendo el viaje y seleccionando las mejores fotos. También hice un mini video de 3 min http://www.salcar.net/blog/2008/05/back-from-circu.html