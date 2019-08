Otto de la Rocha es "Hijo dilecto de Managua"

La Alcaldía de Managua declaró como hijo dilecto de la capital al canta-autor Otto de la Rocha a través de una ceremonia que presidieron el alcalde Dionisio Marenco y el número dos de la comuna, Neri Leiva Orochena.



El reconocimiento al canta-autor fue por sus aportes a la cultura, historia y educación de los managuas, a pesar de que don Otto es oriundo del norte de Nicaragua.



La oficialización de la declaratoria estuvo a cargo del edil capitalino quien resaltó los méritos del autor de numerosos personajes en la radiodifusión desde la década de los 70.



El Concejo de Managua aprobó el pasado primero de febrero la declaratoria al compositor que había sido propuesta por el edil capitalino.



En esa ocasión el edil capitalino dijo que Otto nació en Jinotega, pero desde los 13 años reside en Managua, al tiempo que recordó los personajes que ha caracterizado, entre ellos "Lencho Catarrán", "Aniceto Prieto", "El indio Filomeno", entre otros.



"Me parece difícil que haya otro artista nicaragüense que enmarque más el folclor nuestro y él va a inaugurar la gala del próximo martes(...)", dijo el edil.



El primero en secundar la propuesta fue el Secretario del Concejo, Francisco Pérez, siguiéndole varios concejales liberales y sandinistas, quienes respaldaron la propuesta y acordaron aprobarla de forma automática, tomando en cuenta la trayectoria del cantautor.



Ensalsado



El concejal Carlos Valle dijo que Otto ha entregado todo su talento artístico a los nicaragüenses y "no ha comercializado el arte, como otros, para enriquecerse, y a Otto lo vemos permanentemente actuando de forma gratuita en los actos culturales", mientras que Marina Cárdena "La gordita de oro" dijo que Otto "ha sido un profeta en su patria".



En la misma sesión también fue declarado hijo dilecto el concejal y ex periodista Pablo Emilio Barreto quien ha contribuido a través de sus escritos al rescate de nuestra cultura y tradiciones.