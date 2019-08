Otra vez muere Tirofijo

El jefe de la guerrilla de las FARC, Manuel Marulanda (“Tirofijo”), está muerto, afirmó este sábado el Ministerio de Defensa colombiano en un comunicado.



El veterano jefe de la guerrilla marxista murió el 26 de marzo, y su reemplazo al frente de los rebeldes será Alfonso Cano, considerado el responsable ideológico del grupo, según el comunicado que leyó un portavoz militar en el Ministerio de Defensa.



“Manuel Marulanda o Tirofijo, principal cabecilla de las FARC, está muerto”, señala el comunicado del Ministerio.



El comunicado agrega que Tirofijo “murió el 26 de marzo pasado a las 6 y 30 de la tarde. Las causas de la muerte aún están por confirmar”.



El comunicado fue leído por un alto oficial en el Ministerio de Defensa, pero no se entregaron fotografías ni otros documentos que prueben la muerte del jefe guerrillero.



“Sabemos que entre las FARC la versión que se maneja es que murió por causas naturales, específicamente por un paro cardiaco, y que designaron como su sucesor a Alfonso Cano”, afirma el comunicado. Y agrega que las FARC no han informado de este hecho a todos sus integrantes.



“Esperamos que como es costumbre, las FARC no nieguen la verdad. Si van a decir que la información que tenemos no es cierta, que lo demuestren”, afirma la versión oficial, que concluye haciendo un llamado “a lo que queda de las FARC para que se desmovilicen como lo han venido haciendo un número creciente de sus integrantes”.



La información de la muerte de Marulanda, que había sido anunciada anteriormente en múltiples ocasiones desde 1964, cuando creó la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), había sido adelantada por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en una entrevista.



Santos dijo a la revista Semana que la información le fue suministrada al gobierno por “una fuente que nunca nos ha fallado”.



‘Tirofijo’, el veterano fundador de las FARC, fue también un líder que llevó al grupo guerrillero a extenderse por la mayor parte de Colombia.



Pedro Antonio Marín, su verdadero nombre, nació, según su padre, el 12 de mayo de 1928, aunque él dijo en entrevistas que cree que fue en 1930, en el pueblo cafetero de Génova, en el centro-oeste de Colombia, en una familia de pequeños agricultores, siendo el mayor de cinco hermanos.



El número dos de las FARC, Raúl Reyes, murió en una incursión de tropas colombianas el primero de marzo al campamento que había establecido en Ecuador.



Las “muertes” de Marulanda

Muchas son las versiones que han habido antes acerca de la muerte de Marulanda. Lo cierto es que desde la finalización de los diálogos del Caguán, poco es lo que se sabía del llamado “guerrillero más viejo del mundo”.



La muerte de Marulanda ha sido anunciada en las últimas cuatro décadas en más de 17 ocasiones. En 2004 una periodista colombiana aseguró que ‘Tirofijo’ sufría de un cáncer terminal y había sido tratado fallidamente en Cuba y le quedaban menos de seis meses de vida.



En septiembre pasado el presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que recibió una carta de Marulanda, de la cual sólo reveló dos apartes, y en la que se refería a las alternativas para negociar la liberación de los rehenes en poder de esa guerrilla, entre ellos la colombofrancesa Ingrid Betancourt.



La más reciente noticia fue el 24 de enero de 2008, cuando el diario brasileño Correio Braziliense publicó una versión que hablaría de ‘fragmentación’ al interior de las FARC, originada en un supuesto cáncer terminal que padecería el jefe de la guerrilla.



La publicación del periódico de Brasil citó en ese entonces documentos reservados de inteligencia de las autoridades de ese país, basados en información de sus pares colombianos, en las que se indicaría que habría una “lucha por la sucesión” del cabecilla.



El artículo fue titulado “La falta de mando debilita las FARC”, y afirma que ante la enfermedad de ‘Marulanda’, los demás integrantes de la cúpula de ese grupo armado ilegal estarían “redoblando esfuerzos para hacerse notar”.



Agencia desmiente

En tanto, la agencia Anncol, que difunde habitualmente información de la guerrilla de las FARC, aseguró ayer en internet que no hay una confirmación formal de la muerte de Manuel Marulanda, como señaló el gobierno.



“Hasta ahora el Secretariado Nacional de las FARC no ha emitido ningún comunicado. Ésta es la única fuente verdadera”, señala el texto difundido por Anncol, poco después que el Ministerio de Defensa asegurara en un comunicado que Marulanda, de unos 80 años, murió el 26 de marzo.



“Lo cierto es que para Bogotá Marulanda debe estar muerto o morir lo más pronto posible. Querrán ahogar su estercolero con el ‘fallecimiento’ del legendario líder de las FARC y del pueblo colombiano”, comenta el texto de Anncol.