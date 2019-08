“Casas para el Pueblo” semiparalizadas

La construcción del proyecto de viviendas “El Pueblo Presidente” en la zona de la vieja Managua, se encuentra parcialmente paralizado, debido a deficiencias en el suministro de materiales y a cambios en el diseño original en las casas, modificaciones que fueron orientadas desde la Presidencia.



Esta situación en el proyecto se presenta justamente cuando la temporada lluviosa comienza a instalarse en el país.



Obreros en el lugar consultados por EL NUEVO DIARIO aseguraron que la empresa Materiales y Construcción S.A. (Mayco), que suministra mampostería a la contratista del proyecto, Tecnologías y Sistemas S.A. (Tecnosa) --ésta última vinculada a Francisco López, tesorero del FSLN y Presidente de Petronic--, se ha retrasado en sus entregas.



Esa es la razón por la cual subcontratistas de Tecnosa, como la firma Empresa Industrial y Constructora S.A. (Sinergia) --de la que es socio mayoritario Mario Salinas, Ministro de Turismo--, tienen varios días de no continuar con el trabajo, confirmó END.



“Guerra de demanda”



Luis Adrián Pichardo, Gerente de Tecnosa, confirmó a END esta semana que esa firma recibió dos contratos: uno por la ejecución del proyecto y otro por suministro de materiales. Pichardo también reveló que estas contrataciones fueron sin licitar, lo cual violenta la Ley de Contrataciones del Estado.



Según señalaron los trabajadores, existe una “guerra de demanda” entre las constructoras subcontratadas por Tecnosa y proveídas por Mayco. “¿Cuántos proyectos fuera de éste no existen que están demandando los mismos materiales? Entonces entramos en una guerra de demanda”, aseguraron.



Revelaron que las viviendas tenían que estar terminadas en 40 días hábiles, sin retraso. “Pero como los atrasos que se generan son descomunales, entonces uno va buscando cómo defenderse en la bitácora para justificar los tiempos. Y no sabemos cuándo entregaremos”, explicaron.



Trabajos a la carrera y deficiente supervisión

“Hay subcontratos donde ya está levantada la casa con mampostería, y no tiene tuberías. Lo hicieron al revés. O hay subcontratistas que ya tienen la casa coronada, la viga de amarre, pero no tienen estructura ni cubierta”, comentaron.



“Las casas van haciéndose a como se puede, pero no es que haya sido un proyecto que valga la pena, porque han sido rápido en las entregas. Nosotros somos víctimas de estos atrasos”, reconocieron a END.



Otras fuentes en el lugar confirmaron que ALBA-Caruna, entidad del FSLN que ha financiado el proyecto con dinero de la cooperación de Venezuela, ordenó modificaciones en el diseño original. Esto también motivó retrasos en el avance de las obras, afirmaron.



Dijeron que las orientaciones surgieron de la misma primera dama, Rosario Murillo, y consisten en la instalación de azulejos, cerámica, y agregarles “un porchecito”.



El pasado viernes, el presidente Daniel Ortega, durante una comparecencia pública, confirmó dichas modificaciones. Luis Adrián Pichardo, Gerente de Tecnosa, también lo había confirmado a EL NUEVO DIARIO, y según él, esto motivó un incremento en el precio de construcción de las casas, de 9 mil 600 dólares a 12 mil.



Meta para el Día de la Madres, difícil de cumplir

“Nosotros debimos haber terminado a inicios de mayo. Pero ahora la Primera Dama de la República quiere que se les haga remodelaciones. Quiere que se les mejoren en cuestión de acabados, y están viendo la posibilidad de instalar cerámica, azulejos, ampliaciones de estructuras para el área de porche, o sea, un montón de cosas que no están de acuerdo a los alcances de obras de los primeros contratos”, explicaron los trabajadores.



“Entonces, mientras no se oficialicen esas órdenes de cambio, aquí estaremos. Ya debimos haber entregado”, comentaron.



EL NUEVO DIARIO conoció que para este 30 de mayo estaba programada una entrega de 40 viviendas, pero según personas vinculadas al proyecto de casas “El Pueblo Presidente”, es poco probable que esa meta se pueda cumplir.



“Si de aquí al 30 no han traído pisos, no han traído las puertas, y todo lo que se nos debe, ni que uno se convierta en el mago Merlín, para entregársela a la señora Rosario ese día”, expresaron.



RECUADRO

Mayco rechazada por mala calidad

EL NUEVO DIARIO confirmó que algunas subcontratistas independientes han rechazado los suministros de mampostería proveídos por Mayco para el proyecto “El Pueblo Presidente”, debido a “la mala calidad”, y porque no cumplían con los requerimientos técnicos estipulados.



“Mayco no cumplió. Tuvo problemas de calidad”, dijo Antonio Salinas, empresario subcontratado, mientras supervisaba el avance de las casas que le asignaron.



Según un obrero que trabaja para él, los bloques de la Mayco presentaron “problemas de secado, problemas en las dimensiones, el ancho era diferente, el alto también...”.



“Pero fue rechazado por calidad. Y no sólo por eso, sino también por resistencia”, añadió Salinas.



Esta misma situación se repitió en la construcción de otros “bloques” de casas, aseguraron ambos. “Le rechazaron los materiales”, insistió Salinas.



RECUADRO

Mario Salinas no responde

En su edición de ayer, EL NUEVO DIARIO publicó una carta que confirma el tráfico de influencias y los conflictos de intereses existentes en la participación de Empresa Industrial y Constructora S.A. (Sinergia) en el proyecto de viviendas “El Pueblo Presidente”.



La carta está firmada por Donaldo Guerrero Salinas, dueño del 40 por ciento de las acciones de Sinergia, y está dirigida a Mario Salinas, dueño del 51 por ciento de la misma sociedad, quien además es Ministro de Turismo. La misiva tiene fecha de seis de mayo de 2008. Guerreo es sobrino de Salinas.



A continuación, un fragmento de otra carta enviada por Guerrero, el ocho de ese mismo mes, a Rafael Dubois, Gerente de Sinergia.



“Sinergia está construyendo casas para Tecnosa sin mi autorización, las cuales usted bien sabe fueron adjudicadas sin ningún tipo de licitación, actuando de esta manera en perjuicio del Estado de Nicaragua y comprometiéndose usted y a la empresa a un escándalo público”, se lee en la misiva.



Intentamos comunicarnos vía telefónica con Mario Salinas, pero en su casa nos informaron que no se encontraba. Nos quedamos esperando una respuesta al mensaje que le dejamos.



EL NUEVO DIARIO reveló esta semana que la empresa Tecnosa, vinculada a Francisco López, Tesorero del FSLN, Presidente de Petronic y Vicepresidente de Albanisa, fue contratada de manera directa para ejecutar el levantamiento de las viviendas “El Pueblo Presidente”.



La compañía Tecnologías Electromecánicas S.A. (Tesa), de la que López es Presidente, también fue subcontratada para el mismo proyecto.



Por otro lado, END reveló que el Ministerio de Educación (Mined) suscribió un contrato por 13.4 millones de córdobas con Tecnosa para la reconstrucción de 65 casas en los departamentos de Managua, León y Chinandega.



Pero información oficial del gobierno señala que a esta compañía no se le ha adjudicado licitación alguna. En cambio, ninguno de los funcionarios de gobierno involucrados en estos casos ha brindado una explicación.