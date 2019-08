Abogados van contra magistrados de la CSJ

Abogados litigantes iniciarán mañana lunes una guerra legal en contra de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunciándolos ante el Ministerio Público por violación a la Constitución, prevaricato y usurpación y atribución de funciones.



Así lo dieron a conocer ayer los profesionales del derecho Glenda Orozco, Patricia Espinales y Sergio Torres, a quienes se les abrirá proceso por los hechos acontecidos en el complejo judicial de Nejapa el pasado miércoles.



“Se están extralimitando en sus funciones, porque están tomando represalias en contra de nosotros, y de una u otra manera están exteriorizando opinión antes que nos juzguen, están diciendo que somos personas que actuamos inadecuadamente”, dijo Orozco.



Burla al gremio de abogados

Orozco calificó como una “burla para el gremio de abogados” las declaraciones de la magistrada Alba Luz Ramos, quien dijo este viernes que el nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial continuará implementándose, pese a la resistencia de los litigantes.



Ramos también tildó de “vándalos” a los abogados que protestaron y tumbaron una puerta en los juzgados de Managua.



“De una manera irónicamente manifiesta que impositivamente va a dejar ese modelo. No valora los aspectos que le hemos venido señalando a través de esta lucha, la inconstitucionalidad de este modelo”, expresó Orozco.



El abogado Sergio Torres se preguntó “con qué moralidad la señora Alba Luz Ramos viene a señalarnos de vándalos”, cuando son ellos los que están haciendo “apología del delito” al implementar este modelo de despacho judicial

“Ellos como magistrados implementaron un sistema que debieron haber sabido, por razón de su oficio y de su profesión, que era violatorio de la Constitución, de las leyes, que viola el Código Civil, el Código de Procesal Penal y que viola totalmente el derecho de todos los abogados a trabajar”, expresó.



Fuertes críticas a la CSJ

Torres señaló que la Corte Suprema de Justicia está conformada por una “manada” de magistrados que no tienen capacidad académica y actúan como un tribunal medieval.



“Ninguno de ellos tiene siquiera una maestría válida. Ese es el tribunal de la santa inquisición en 2008. Son jueces, gendarmes, verdugos, legisladores, torturadores y los dueños de la verdad”, sostuvo.



De manera particular, Torres la arremetió también contra la magistrada Alba Luz Ramos. Según Torres, está abogada no ha sido sancionada porque fue asistente del magistrado Rafael Solís.



Por su parte, la abogada Patricias Espinales aseguró que como parte del nuevo modelo implementado, se ha militarizado el complejo judicial de Nejapa y el Tribunal de Apelaciones

“Desmovilizados del Ejército, miembros de los CPC, están casi constituidos como policías judiciales”, indicó.



Espinales lamentó que siendo la magistrada Alba Luz Ramos la presidenta de la Comisión de Género, califique a profesionales del derecho mujeres como vándalos.



Contemplan huelga de hambre

Además de la denuncia que interpondrán en el Ministerio Público, estos abogados contemplan la posibilidad de realizar una huelga de hambre. Hoy participarán en la misa que celebrará en la catedral el arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Bréense.



Los litigantes denunciaron también que hay algunos colegas que se dicen ser representantes del gremio y que están dentro del Poder Judicial, y lo que andan buscando es cómo ponerle “parches” al nuevo modelo.



Ayer mismo, tres abogado de nombre Mercedes González, Rosalina Romero y Luis Tenorio, llamaron a conferencia de prensa para explicar cómo habían ocurrido los hechos en los juzgados de Managua y para invitar a todos los profesionales del derecho a una reunión la próxima semana.



Al mismo tiempo se solidarizaron contra los abogados a los que se les abrirá proceso por lo sucedido en los juzgados de Managua.