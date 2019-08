Inconfundible ¡Es la Voz del Palo de Mayo!

Tuvo que vender pescado en Bluefields para poder sobrevivir, pero se convirtió en el primer costeño que difundió en el mundo el baile del Palo de Mayo y en grabarlo con instrumentos electrónicos.



Nos referimos a Anthony Matthews, a quien en el exterior y en el interior se le conoce como la “Voz del Palo de Mayo”.



Su progenitora cantaba en la Iglesia Morava, y “dicen que cuando la mano de uno está en la boca del León, de alguna forma hay que sacarlo”.



Junto a sus ocho hermanos, estudiaron en colegios públicos, “y la forma más rápida que tuve para obtener ingresos, era que vendía pescado, camarones y hasta lustraba zapatos los fines de semana”.



En ruta a Dimensión Costeña

En el primer año de secundaria, seguía con la espinita de la música, porque con los ritmos hasta lo sacaban de clase, “pero al final logré mi objetivo: estar en uno de los primeros grupos electrónicos de Bluefields en 1968: “Los Hivers”. Al comenzar con ese grupo todavía no dominaba bien el castellano y cantaba canciones de los Beatles.



Su primera “rola” en español con ese grupo: “Fue en un café”, es un tema de los Apson, y así vino desarrollando el canto en español e inglés con diferentes grupos hasta llegar a Dimensión Costeña, que es la agrupación con la que ha viajado por casi todo el mundo.



Los cinco que iniciaron Dimensión Costeña fueron: César Boden, Oswaldo Wilson, Luis Cassells, Joel Downs y Anthony Matthews, pero las exigencias del público en la música “nos obligó a meter a otros integrantes para tocar saxofón, trombón, sintetizador y ahora el grupo tiene 11 miembros”.



Dimensión Costeña es la agrupación nicaragüense con más discos grabados, desde la época de los acetatos hasta las grabaciones digitales. 29 discos compactos ha grabado la agrupación.



Matthews como solista también ha grabado, y actualmente está en el proyecto de llevar al CD música religiosa.



Anthony Matthews estuvo en el grupo Gamma (1979-1982). Ésta es la agrupación que grabó con Anthony el tema “Bluefields Express”, el que todavía es solicitado a Dimensión Costeña por los asistentes a las fiestas como si fuera una composición reciente.



Matthews dice que está orgulloso por haber dejado grabados con Gamma el mayor número de discos en diferentes idiomas: español, criollo, inglés, miskito y portugués.



Cambios al Palo de Mayo

Anthony tiene el honor de ser el primer costeño que con el grupo Gamma grabó con instrumentos electrónicos y de percusión música al ritmo de Palo de Mayo. Este ritmo antes se tocaba en la Costa Caribe con quijada de burro y guitarra de madera.



“Cuando éramos Gamma llevábamos el ritmo del Palo de Mayo con instrumentos tradicionales, pero la exigencia que había cuando tocábamos en el exterior, nos llevó a utilizar aparatos electrónicos que distorsionaron un poco la imagen del grupo, pero seguíamos de primeros”, dijo.



Un poco de historia

Al hablar sobre la historia del ritmo --que se está celebrando este mes--, Matthews recordó que desde que era chavalo iba a bailar Palo de Mayo en un lugar de Bluefields.



Se corta un árbol, se siembra, se le pone frutas y alrededor del mismo van danzando los bailarines. Uno entra y saca a la mujer y así sucesivamente. La tradición era así.



Todavía hay algunos lugares de Bluefields donde se celebra el Palo de Mayo con la tradición. Esos bailes se hacen en los barrios: un bailarín va vestido de rojo, la muchacha va de verde. Ambos llevan una cinta que la trenzan en el palo.



“Nosotros se lo heredamos a los ingleses cuando dominaron la Costa Atlántica. Esos celebraban con riquezas, pero los pobres que no tenían nada, “teníamos que agarrar el palo y ponerle frutas”.



Primera grabación de Palo de Mayo

Dice Anthony que cuando grabaron por primera vez el Palo de Mayo, entre 1972 y 1973, al día siguiente el disco estaba sonando en la Voz de los Estados Unidos. Esa grabación se hizo con Gamma, después que los fue a traer a Bluefields Roberto Sánchez Ramírez, ahora director de Patrimonio Cultural de la Alcaldía de Managua.



Dijo que era muy difícil que los artistas tuvieran apoyo en esos tiempos, y por esa razón Silvester Hodgson no se dio a conocer porque no había apoyo. “Por eso le agradezco a Roberto, quien llegó a traernos a Bluefields y nos trajo a grabar en Sonorama con Horacio Borgen.



El primer tema fue “Mayaya la sinki” (Oh, perdí la llave), después fue “My Pole Fantasy”. Estas grabaciones fueron hechas en discos de acetato.



Sobre el porqué una copia de esos temas llegó a la Voz de los Estados Unidos, Anthony dijo que un amigo de Radio Corporación en esa época, Bismark Rodríguez, ahora radicado en Miami fue el que envió el disco.



Maestra del Palo de Mayo

Anthony recordó durante la entrevista a la maestra de muchas generaciones de costeños que afinaron sus pases para bailar el Palo de Mayo. Esa persona es Miss Elizabeth Forbes, conocida como Miss Lizzie Nelson, oriunda del barrio negro de Beholdeen, quien afirma que dicha tradición viene de África.



Señaló Anthony que cualquiera que visite Bluefields este mes de mayo se va a dar cuenta de que hay niños de dos, tres y cuatro años bailando Palo de Mayo. “Ya los niños nacen con eso”, con la facilidad para contorsionar el cuerpo con el ritmo del Palo de Mayo.



Matthews negó que se haya retirado de Dimensión Costeña, y confirmó que ha comenzado a incursionar en la música cristiana.



Nadie en el mundo puede hacer un cambio drástico de un día para otro, “porque uno tiene que abrir el corazón y la mente y comunicarse con Dios, y yo voy en ese camino, pero eso no es de un día para otro”,

“Yo conozco a muchos artistas que son cristianos y todavía están cantando con sus grupos, y como muestra, Juan Luis Guerra, que es cristiano y sigue con 440. Ricardo Montaner es cristiano y sigue cantando”.



Matthews ha grabado dos temas de música cristiana que formarán parte de un disco de 10 temas que saldrá al público en septiembre próximo.



El Palo de Mayo por el mundo

Este 28 de mayo, Matthewes y Dimensión Costeña trasladan el Palo de Mayo a El Salvador. En septiembre viajan a Estados Unidos, y “estamos hablando con una gente de una discoteca de Suecia donde nos quieren contratar por seis meses, lo que no es una decisión personal, sino de todos los integrantes del grupo”.





En el Pacífico se baila “más mecánico”



“Tulululu pasa, tulululu, pasa...” empiezan a cantar y a bailar alrededor de un “Palo” con un ritmo alucinante. Esta danza, originaria de la Costa Caribe, se ha popularizado por todo el país.



Enfrente del grupo, bailan dos mujeres con movimientos y contorsiones tales, que uno no puede quitar los ojos de ellas.



En tiempos lejanos, los jóvenes de ambos sexos salían a coger flores y aportaban un poste que llamaban el “Palo de Mayo” adornado con frutas y flores en el centro del lugar donde se celebraban las fiestas de ese día, y saltaba una música energética.



Grupos extranjeros interesados en Palo

de Mayo

Confirmó Matthews que un grupo musical de Dinamarca le envió una carta donde le hacen saber que están interesados en “grabar nuestra música en el idioma de ellos, como también en Holanda, en Honduras los Gatos Bravos que cantaron dos canciones de nosotros, entre otros”.



También la Banda Show de Venezuela tomó el “Mayaya” y lo grabó, “por lo que hay un sinnúmeros de grupos extranjeros a los que les gusta nuestra música, y si me pongo a enumerarlos nunca termino”.



Dice Anthony que cuando canta Palo de Mayo con Dimensión Costeña en Miami “es como que si estuviéramos en casa, porque todo mundo se alegra, lo mismo en San Francisco y Los Ángeles”.



Sobre la forma como bailan en el Pacífico los grupos de danza la música del Palo de Mayo, Matthews dice que “tratan de hacerlo como se baila en la Costa, pero no es lo mismo, se ve más mecánico”.



Los movimientos y caderas

Señala que en el Pacífico mucha gente ha exagerado al emplear movimientos calificados como vulgares en el ritmo costeño, “pero hasta hoy no entiendo por qué cuando alguien quiere ser visto tiene que caer en esos extremos”.



“En un tiempo criticaron a mi grupo (Dimensión Costeña) por hacer una cosa así, pero gracias a Dios eso lo reparamos pronto, y hubiéramos perdido lo que es la cultura”, dice el portavoz del Palo de Mayo.



Matthews, igual que cualquier otro músico, no puede vivir de su profesión, “pero puedo decir algo: que Dimensión Costeña es uno de los grupos que cada semana tiene actividad musical, y aparte de la música me dedico a la radio y a otros negocios”. Posee tres emisoras en Bluefields, una de ellas es totalmente en inglés.