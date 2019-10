Crimen contra la Historia

Un crimen contra el patrimonio arqueológico de Nicaragua se está cometiendo en Rivas, y parece que ninguna autoridad es competente para poner punto final a esta situación.



Miles de evidencias arqueológicas producto de una investigación científica realizada por el doctor George McCafferty, de Canadá, en el sitio arqueológico Santa Isabel, en Buenos Aires, Rivas, están tiradas en los predios del Museo Antropológico de Rivas, como si se tratase de basura.



El doctor McCafferty estuvo de visita en Nicaragua el pasado fin de semana, y grande fue su sorpresa cuando al visitar el museo, donde había depositado los hallazgos arqueológicos de las temporadas de excavaciones del año 2005 y 2006, descubrió que estaban tirados en los patios del mismo, como basura.



La explicación que le dieron los administradores del sitio fue que personas desconocidas habían entrado y se habían robado las cajas donde estaban las piezas, dejándolas botadas en los patios.



Los de Patrimonio no llegan



“¿Y por qué no las han devuelto a la bodega?”, preguntó el doctor McCafferty. "Porque estamos esperando que vengan de Patrimonio Cultural de la Nación a levantar el inventario, y no han podido", respondió el administrador.



El McCafferty vino a Nicaragua después de participar en el II Congreso Internacional de Arqueología realizado en el Museo Nacional “David J. Guzmán”, de la hermana República de El Salvador, donde expuso sus hallazgos en Nicaragua ante decenas de científicos, interesados en conocer los resultados de la investigación que la buscaba el palacio del cacique Nicaragua en Rivas.



Localizan comunidad Chorotega



Si bien McCafferty no encontró el palacio del cacique, sí encontró evidencias de una comunidad Chorotega muy importante en Santa Isabel, productora de piezas de oro, arte sobre huesos y cerámica muy fina, que indudablemente representa un hallazgo de mucho valor para la reconstrucción de la historia prehispánica de las etnias que habitaron esta zona, sin embargo, todo el esfuerzo del científico canadiense está botado en los patios del Museo de Rivas, como si de basura se tratase.



La Ley de Patrimonio Cultural de Nicaragua califica como delito los "daños irreversibles contra el Patrimonio". ¿Podrá alguna autoridad gubernamental hacer algo para que esta situación sea superada y no se continúen dañando las evidencias de tan importante hallazgo arqueológico?