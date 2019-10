Telaraña Jurídica

La finca en litigio está ubicada en el kilómetro 12.7 Carretera a Masaya, 500 metros oeste, entrada a Hotel "Campo Real". La propiedad la disputan un grupo de nueve ancianos campesino y sus abogados a empresas y personas vinculadas a altos militares del IPSM del Ejército de Nicaragua.



Antes:



Tamaño :31 manzanas

Topografía: plana

Costo de vara cuadrada: US$ 20 a 35

Valor de la propiedad: US$ 15 millones (aproximado)

Habitantes antes del desalojo: 452 personas

Construcciones: 12 casas rústicas

Servicios: agua de pozo artesanales, luz en algunas viviendas, sin aguas negras, caminos de tierra.

Uso domiciliar y cultivos de maíz, frijoles, frutales.



Ahora:



Residencial Vista Verde.

Precio de compra: US$ 1.9 millones.

Terreno mejorado con maquinaria.

Conexión a luz eléctrica, agua potable y alcantarillado.

Proyección de servicio de TV por cable, telefonía, internet.

Proyección de calles asfaltadas.

Proyección de construcción de 814 casas de entre 90 y 100 metros cuadrados en 300 varas de terreno .

Precio de las casas: entre US$ 47 mil y US$ 53 mil.



(Con la colaboración de Luis Galeano, Mauricio Miranda y Heberto Rodríguez)



MAÑANA: Grados, apellidos y huellas militares en trama contra propiedad de campesinos de Esquipulas.