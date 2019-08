Todo apunta a un juicio con Fenosa

Unión Fenosa se apresta a retomar una demanda presuntamente valorada en más de 150 millones de dólares en contra del Estado nicaragüense, ante un organismo internacional, luego de que las negociaciones entre ejecutivos de esa transnacional y funcionarios del gobierno se rompieran el 30 de abril pasado al no conseguir un consenso, reveló el titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo.



“Eso (las negociaciones) se rompieron el 30 de abril, no hubo un acuerdo, se dice, pues, que Unión Fenosa puede abrir en los próximos días una demanda”, dijo Castillo, quien aseguró que ese ente regulador está preparado con toda la documentación legal ante una inminente querella internacional.



“Ellos (Fenosa) tienen derecho a demandar, (pero) lo que les puedo asegurar es que estamos preparados para dar la batalla en cualquier tribunal, tenemos suficientes elementos que demuestran que esta empresa ha tenido un mal desempeño en el país, y lo podremos demostrar en su momento… Si va a haber querella internacional, vamos a la querella internacional, ¡no hay problema!”, dijo confiado Castillo a los periodistas en conferencia de prensa este lunes.



Ortega los retó



El presidente Daniel Ortega dijo el viernes pasado que Fenosa está amenazando al Estado con demandarlo. “Nos amenazan con una demanda, ¡que nos demanden!”, retó el mandatario, frente a productores locales reunidos en ocasión al lanzamiento oficial del ciclo agrícola en San Ramón, Matagalpa.



END conoció que el cuatro de abril pasado, Bayardo Arce, asesor económico del presidente Ortega, rubricó un documento con funcionarios de Fenosa en España, en el que se contempla la compra del 16 por ciento de las acciones de esa empresa en Nicaragua, además de las respectivas inversiones por parte de la distribuidora de energía.



Según Castillo, el gobierno y el INE han sido categóricos en no aceptar ese protocolo, porque eso significaría entre 10 y 15 millones de dólares más al país por la compra del 16 por ciento de las acciones, aseguró el funcionario sin entrar en detalles.



Pero otras versiones indican que funcionarios del gobierno, como Ernesto Martínez Tiffer, presidente de ENEL, lograron convencer a Ortega de realizar ajustes al documento firmado por Arce, por lo que los altos ejecutivos de Fenosa se han negado a reconocer dichos cambios, los cuales no han sido dados a conocer.



MEM y Fenosa “mudos”



Ante ese escenario, EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión del Emilio Rappaccioli, titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), pero luego de presentarnos cortó la llamada abruptamente y ya después no contestó su teléfono celular.



También intentamos conocer la versión de Fenosa, pero Jorge Katín, Gerente de Comunicación de esa empresa no contestó su celular; y Noel Hernández, responsable de Información de la Gerencia de Comunicación de Fenosa, dijo que iba a hacer las consultas respectivas, pero tampoco hubo respuesta.