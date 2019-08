Barboza los “embulla” y los deja solos

Los dirigentes sindicales de la zona franca Nien Hsing Garment, adscritos a la Central Sandinista de Trabajadores, CST, denunciaron a Luis Barboza, máximo dirigente de dicha central sindical, porque los hizo ir a una huelga para luego negarles el apoyo.



Según Fidias García López, ex Secretario General del Sindicato “Ernesto Guevara”, Barboza inclusive se arrogó el derecho de firmar acuerdos con los empresarios de la maquila en la que se compromete a no conformar ningún sindicato por tiempo determinado.



Barboza negó los señalamientos y dijo que se trata de una campaña de desprestigio en su contra dirigida por Emilio Noguera, ex inspector del Ministerio del Trabajo y ahora asesor de las maquilas.



“Noguera ha sido el principal enemigo de la CST-José Benito Escobar, ahora es muy amigo de Fidias, y ellos están llevando esta campaña”, expresó Barboza

Fidias García y Rolando Martínez, dirigente del mismo sindicato, demandaron legalmente en los juzgados laborales a la empresa Ning Sing, porque en los últimos cinco meses se mantuvieron sin recibir salarios, y durante este tiempo, Barboza aunque se había comprometido les negó el apoyo que esperaban.





Deja trabajadores manos arriba

“Ha hecho negocios con las empresas en perjuicio de los trabajadores al firmar convenios en los que por dos años se compromete a firmar sindicatos dejando a los trabajadores manos a arriba”, afirmaron.



Los ahora ex trabajadores de la zona franca se vieron obligados a renunciar y a recibir apenas cinco meses de salario, argumentando que estaban “ahogados económicamente”.



“Nos prometió apoyo y nos lo ha negado. Só0lo una vez en casi seis meses de lucha y de salarios caídos recibimos una canasta de 340 córdobas para tres dirigentes, cuando el sindicato era conformado por ocho”, agregaron.



“Nos empujó a que hiciéramos un paro; se sienta con los empleadores y negocia, toma decisiones sin consultarnos”, dijo García.



“Es un anarquista, ha sido presidente desde que inicio la José Benito Escobar. Le recomendamos que se dedique al gremio obrero que es de donde realmente es dirigente y no de las zonas francas”.



Barboza indicó que el dirigente sindical tenía serios problemas personales con la patronal y que inclusive tenía varias denuncias en la misma Policía Nacional.



“Nosotros hemos hecho más de 500 huelgas en este país, nunca hemos lanzado una huelga irresponsablemente. Nunca hemos dejado ‘colgado de la brocha’ a ningún dirigente sindical”, afirmó Barboza.