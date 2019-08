Viviendas “Pueblo Presidente” a flotarsobre aguas negras

El drenaje de aguas negras del proyecto de la construcción de viviendas “El Pueblo Presidente” es desde ya infuncional, debido a que la tubería y los manjoles están obstruidos en todo el perímetro que comprende la avenida de la Dupla Norte, denunció el doctor Adolfo Bermúdez Alemán, poblador del barrio San Sebastián.



Las aguas negras están corriendo superficialmente sobre la avenida que acompaña a la construcción de las casas, así como a lo interno del barrio. Desde ahora mismo están siendo perjudicados con la entrada del invierno.



Señaló, que de no corregirse este problema, en el futuro inmediato se convertirá en una fuente de contaminación al encontrarse atascadas las cañerías de las aguas servidas; pues según el galeno, la empresa constructora está montando tubería de cuatro pulgadas de diámetro sobre el drenaje viejo, lo que se produciría un desastre para los pobladores que vayan habitar esas viviendas y vecinos.



Indicó que desde hace meses los pobladores de San Sebastián han reportado a Enacal este problema, debido a que los manjoles están atascados desde hace años y provocan que las aguas negras se extiendan sobre la superficie; “pero hasta la fecha no han enviado ninguna cuadrilla para que supervise y arregle el problema”, dijo Bermúdez Alemán.



Ahora la preocupación es mayor con estas nuevas casas, pues el problema se va acrecentar, dijo el denunciante, ya que los funcionarios de Enacal argumentan que nada tienen que ver con la instalación de tubería que está haciendo la empresa subcontratada.



EL NUEVO DIARIO intentó obtener la versión de las autoridades de Enacal, pero en las oficinas de prensa no respondieron, a pesar de haberle llamado en reiteradas ocasiones a la licenciada Lucila Cordero, Directora de Comunicaciones, siendo la última a las cuatro y veinte minutos de la tarde de este lunes, sin haber logrado una respuesta a la denuncia.