Siguen subastando la madera del Kum Kum

La madera que cubrió el río Kum Kum y que devino en la Ley de Veda Forestal continúa siendo vendida en subastas públicas. En esta ocasión, gracias a dos subastas, la venta de ocho lotes de caoba y cedro macho permitieron la obtención de 230 mil 384 dólares, anunció el Instituto Nacional Forestal (Inafor).



De acuerdo con la información brindada por el Inafor, la madera subastada (un mil 462.20 metros cúbicos) el pasado 20 de mayo en el lugar conocido como Corintillo, en el kilómetro 291 y medio carretera Managua-El Rama, tuvo como precio base para el metro cúbico de caoba 160 dólares y 80 dólares para el metro cúbico de cedro macho.



En la subasta, señala la nota emitida por el Inafor, participaron unos diez postulantes, la mayoría propietarios de micro y medianas empresas del sector madera y mueble.





Doble ganga

El precio base de los lotes de madera vendidos el veinte de mayo fue de 184 mil 303 dólares en total, y a esta cantidad se le sumó lo obtenido en la otra subasta --de la cual se desconoce fecha—donde se vendieron 345 metros cúbicos de madera a un precio de 46 mil 80 dólares con 80 centavos, que suma un total de un mil 808 metros cúbicos de madera, y los 230 mil dólares que el Inafor informó.



Algunos madereros consultados vía telefónica por EL NUEVO DIARIO manifestaron que lo ideal sería conocer quiénes fueron los beneficiados por las subastas, en las que al parecer no se obtuvo más que el precio base establecido.



“Si de la otra subasta eran 345 metros cúbicos de caoba, se encontró el comprador con una doble ganga, porque no compro ni a 160 dólares el metro cúbico sino a 133 dólares, hay que explicar quiénes fueron los compradores beneficiados por ambas subastas, quiénes son esos diez que compraron, dónde están, para saber quiénes en el mercado son los bendecidos por esta subasta, que igual que en el pasado no representa el valor real de la madera que al final no sabemos cuánta fue, porque sólo se anunció la del veinte de mayo”, concluyó.