Lo convirtieron en reo por error de identidad

Edgard Antonio Ruiz es un taxista que se gana la vida honradamente y asiste a la iglesia “Ríos de Agua Viva” de su comunidad, pero un delincuente “le jugó una mala pasada” con su cédula de identidad, de tal forma que ahora él es sospechoso de robo mientras que el verdadero antisocial anda libre en las calles.



Valga decir que éste es el tercer caso de error en la identidad del acusado que se presenta en las últimas semanas en los juzgados, por lo que la ciudadanía tiene que estar muy atenta con sus documentos a la hora de una pérdida y denunciar el caso si es posible.



Para evitar que los sospechosos sigan usando este tipo de estrategias para burlar a la justicia, los jueces no descartan la posibilidad de asentar en acta las señas y características particulares de los acusados.



Con el antiguo Código de Instrucción Criminal, a los procesados que tenían sentencia interlocutoria y estaban a la espera de juicio oral y público, se les tomaba el color de los ojos, huellas, estatura, peso y cualquier otra característica particular que pudiera diferenciarlos de otras personas, pero esta practica quedó abolida cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal.



Edgard Antonio Ruiz explicó que hace como dos años perdió su cédula de identidad, lo que lo obligó a solicitar una reposición, pero su sorpresa fue mayúscula ayer, cuando lo citaron para comparecer en el Juzgado Sexto Penal de Audiencias de Managua, donde al parecer un delincuente usó sus datos personales, dirección y hasta “arremedó” los trazos de su firma para burlar a las autoridades.



“Me presenté porque yo me siento tranquilo y no he hecho nada, pero que me reconozcan para que vean que yo no soy esa persona que está acusada”, apuntó Ruiz, quien vive en las Americas Dos, tiene número de cédula 001-080879-0030Q y nunca ha tenido problemas con la ley en 28 años de vida.



En cambio el delincuente que dijo llamarse Edgard Antonio Ruiz, tiene 20 años y está acusado por robo con intimidación junto a otro sujeto que usa dos nombres: Jorge Luis Pavón Velásquez o Eldris Gadiel Pavón Velásquez.



La juez Gertrudis Arias explicó que el Código Procesal Penal, CPP, no contempla situaciones como éstas. Lo único que dice en el artículo 96 es que cuando haya un error en los datos generales de identificación del acusado, el juez o tribunal competente los corregirá en cualquier estado del proceso, lo que no afectará el desarrollo del mismo ni la fase de ejecución de la sentencia.



Para despejar la duda con respecto al caso de Ruiz, la juez Arias decidió mandar a citar a Nick Hamilton Mayorga Bolaños, para que en audiencia oral y pública diga si el taxista es o no es la persona que él denunció por robo.