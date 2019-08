Piden a Chávez "un precio justo del petróleo"

El ex presidente del Banco Central, Francisco Mayorga, propuso al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que establezca un precio justo de 100 dólares el barril de petróleo para Nicaragua.



La propuesta del economista se produce después de que el precio del crudo superó el lunes los 133 dólares el barril ante la persistente preocupación sobre los suministros del crudo a nivel mundial y el débil panorama que ofrece la economía de Estados Unidos y el dólar.



En transacciones electrónicas efectuadas este lunes desde Europa, el crudo dulce ligero para entrega en julio subía 98 centavos a 133,17 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El contrato subió 1,38 dólares antes de cerrar en 132,19 dólares por barril el viernes.



Mayorga dijo que cuando el barril de petróleo estaba a 100 dólares eso se "comía" un 20 por ciento de la producción nacional, con el petróleo llegando a 130 dólares, eso se "come" el 26 por ciento de la producción nacional y la tendencia es seguir subiendo.



Estimó que el alza que está registrando constantemente el petróleo es algo "muy severo para el particular que tiene que echarle combustible a su vehículo, no así para el transporte de pasajeros con el subsidio que el gobierno autorizó recientemente, pues evidentemente no va a subir el pasaje".



Difícil que Chávez le baje al petróleo



Mientras tanto el economista Adolfo Acevedo dijo que es muy difícil que Chávez le baje a 100 dólares el barril de petróleo a Nicaragua por los acuerdos que tiene establecido con la OPEP.



Recordó que ese planteamiento lo hizo el alcalde Dionisio Marenco -el pasado 12 de mayo cuando visitó varias obras en construcción en el distrito III de Managua- y sería algo razonable, pero la situación es que la cooperación venezolana posee dos rostros: por un lado Venezuela suministra el petróleo, pero lo hace con el precio internacional.



El otro rostro de Venezuela es el crédito y un planteamiento que se ha hecho es que "ese crédito venezolano se puede utilizar para amortiguar el impacto del aumento de los precios sobre la economía nacional".



Advirtió Acevedo que el próximo año la economía nicaragüense puede entrar a una crisis muy grave por el incremento del precio del petróleo y "si nos ponemos a esperar que se resuelva la situación, no solo la economía, sino la sociedad entrará a una crisis muy fuerte".