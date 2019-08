“Secuestro del Palo de Mayo”

“Es triste que se hayan llevado el Palo de Mayo a Managua y que lo celebren en la Plaza de la Revolución porque lo están politizando”, declaró el ex alcalde de Bluefields y candidato a la silla edilicia de esta urbe caribeña por el Movimiento Renovador Sandinista, Moisés Arana Cantero.



Arana Cantero se sumó al clamor de varias personalidades costeñas que se han pronunciado en contra de la politización, desnaturalización y comercialización del Palo de Mayo que es la festividad más emblemática del pueblo caribeño nicaragüense.



“Parece que el lema de Daniel Ortega y Rosario Murillo es que a falta de pan hay que ofrecerle circo al pueblo; por eso es que trasladan a la capital esta fiesta que es de los costeños y por lo tanto se tiene que celebrar en Bluefields”, expresó Arana.



En familia



“Deja mucho que desear el trato que el gobierno nos está dando a través del Instituto de Turismo (Intur), porque en los años anteriores nos apoyaban con el desfile de las comparsas que es una de las actividades más importantes del Palo de Mayo”, se quejó la divulgadora de la Alcaldía de Bluefields, Ninoska Mairena.



Mairena dice que el año pasado el Intur aportó más de 200 mil córdobas para las 15 comparsas, y este año redujo el presupuesto a 101 mil córdobas con los que sólo se puede habilitar a siete. “Entre marzo y abril llevamos la solicitud de presupuesto del Palo de Mayo a la Secretaría de Desarrollo de la Costa Atlántica, y después nos dimos cuenta que en febrero se nos había adelantado el Centro de Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cedehca) con la misma solicitud.”



Aunque no se ha revelado el monto que el gobierno asignó a Cedehca para las festividades del Palo de Mayo, Ninoska Mairena señala que supuestamente oscilaba entre 11 mil y 12 mil dólares.



Tras conocerse esta información, el candidato del MRS Moisés Arana arremetió contra el gobierno, y señaló: “No se trata solamente de la confusión Estado-partido, sino que es una familia la que está manejando el Palo de Mayo, porque la directora de Cedehca, Miriam Hooker, es la esposa del diputado del FSLN en el Parlacén, Francisco Campbell, y cuñada de Lumberto Campbell, Secretario de Desarrollo de la Costa Atlántica. Eso es corrupción”, opinó Arana.



Intentamos conocer los puntos de vista de la directora de Cedehca, Miriam Hooker, sobre los señalamientos de supuesta corrupción en su contra, pero una persona allegada a ella dijo que hasta hoy (miércoles) brindará una conferencia de prensa.



Secuelas



“Los taxistas, buseros, pangueros, dueños de bares, restaurantes y hoteles, son los más perjudicados por el traslado del Palo de Mayo a Managua, porque menos turistas vendrán a Bluefields”, declaró el alcalde de esta ciudad, Luis Gutiérrez, quien dijo que el gobierno sandinista se está apropiando de estas fiestas porque vienen elecciones y los blufileños tienen una alcaldía liberal.



Sin embargo, las universidades costeñas BICU y Uraccan, ciudadanos y promotores culturales están realizando ingentes esfuerzos por celebrar en grande el Palo de Mayo. “Aunque el gobierno y la alcaldía no nos apoyaron para comprar trajes, siempre le bailaremos a Mayaya, la diosa de la fertilidad”, declaró una joven que sólo se identificó como Karen, mientras se disponía a danzar al ritmo de una banda popular que ejecutaba el Tulululú.



“Caballo de Mayo”



Muchos costeños se declaran alarmados por la metamorfosis que está sufriendo el Palo de Mayo. “Un turista español se fue decepcionado de Bluefields porque vino a ver bailar a las negritas y lo que se encontró fue un desfile hípico”, afirmó el periodista y empresario radial Martín Sanles.



En tanto, la destacada trovadora costeña Violeta Lewis, se declaró indignada porque la alcaldía de Bluefields le solicitó que cantara en el festival del Palo de Mayo por amor al arte. “Dicen que no pueden pagarme, pero sí me pueden entregar una canasta básica, eso es una humillación”, señaló.



Lewis se preguntó: “¿Cómo es posible que la alcaldía no tenga para pagar a una cantante costeña, pero en años anteriores han traído de Managua a imitadores de Juan Gabriel y a Los Tigres del Norte? También se dan el lujo de traer jinetes con sus caballos de Chontales, algo que nada tiene en común con el Palo de Mayo”.



En relación con esta situación, el jurista costeño Owin Hodgson declaró que se trata de discriminación e injusticia en contra de la artista costeña. “La alcaldía no debería seguir importando gente pagada (para estas fiestas), cuando los contribuyentes que pagan a la comuna son costeños.



Provocación



El domingo 25 de mayo se produjo un incidente cuando varios jinetes que participaban en un desfile hípico y personas que les acompañaban en camionetas, se detuvieron frente a la catedral morava y se pusieron a tomar licor y a escuchar música, provocando el malestar de varias personas que participaban en la misa vespertina.



“Yo creo que deben respetar la iglesia y no ponerse a beber guaro aquí”, sugirió el devoto moravo Jimmy Sambola, quien se preguntó: “¿Cómo reaccionarían ellos (hípicos), si los blufileños vamos a hacer bulla frente a la Catedral de Juigalpa?”



En tanto Owin Hodgson señaló: “Yo no estaba ahí pero sí es como me cuentan, se trata de una provocación, y las autoridades deben poner el orden para que nadie se pase de los límites.



Con respecto a este caso, el candidato a vicealcalde de Bluefields por el Partido Liberal Constitucionalista, Melvin Talley, dijo que en su condición de organizador del desfile hípico no considera que se haya cometido sacrilegio, y que no tienen culpa de que la catedral morava esté ubicada frente a una calle céntrica donde pasa todo el mundo.



“Desgraciadamente, por falta de coordinación detuvimos el desfile. No sabíamos que había misa, y cuando un montado (jinete) me dijo que alguien de la iglesia (morava) había pedido que despejáramos el lugar, inmediatamente los movilizamos y se resolvió el problema”, explicó Talley, quien reconoció que hubo irrespeto y dificultad para controlar a algunos “tomados”, pero insistió que no es sacrilegio.



Actividades



“La culminación de las festividades del Palo de Mayo culminarán el jueves, cuando se elija a Miss Mayaya, explicó la divulgadora de la alcaldía de Bluefields, Ninoska Mairena.



Anoche (martes) se realizaría la presentación de las candidatas a Miss Mayaya y el miércoles será el gran desfile de las comparsas por las calles principales de Bluefields.